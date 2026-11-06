MAGALLANES EN 100 PALABRAS PREMIÓ A LOS OCHO MEJORES CUENTOS DE SU XI EDICIÓN

​Magallanes en 100 Palabras dio el cierre oficial a su XI edición con una ceremonia de premiación abierta al público que reunió a autores, jurados, docentes y estudiantes en torno a las historias de los 5.419 cuentos que este año retrataron la vida en el extremo sur del país.



La gerenta de Proyectos Exploración y Producción Enap Magallanes, Natalia Rodríguez, valoró la diversidad de los relatos premiados y el rol de las comunidades escolares. "Cada uno de estos ocho cuentos demuestra que en Magallanes hay un talento literario enorme; ver a autores entre los 12 y 69 años compartiendo sus historias es la mejor prueba de aquello y como Enap agradecemos el interés por ser parte de este espacio de expresión colectivo”, señaló, destacando en particular la recepción de cuentos en la categoría 80 años del Descubrimiento del Petróleo, que también tuvo su relato ganador.



Por su parte, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, destacó la emotividad de la jornada. "Fue una ceremonia muy emocionante, con relatos únicos que nos hablan del día a día de la región. Estos ocho cuentos son el reflejo de un lugar único en el mundo donde sus habitantes se han atrevido a conectar con su creatividad a través de la escritura y así compartir sueños y vivencias", afirmó.



El evento fue en el auditorio del CADI-Umag y contó con la animación de Óscar España, la lectura dramatizada de los cuentos ganadores a cargo de la destacada actriz Francisca Walker y la musicalización en vivo por parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (FOJI). Esta última creó piezas musicales especialmente para cada uno de cuentos ganadores.



A la ceremonia asistieron el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo; el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto; y el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio, Pablo Quercia.



Las historias premiadas



El Primer Lugar de esta edición recayó en Los coleccionistas, de Diego Oyarzún Rodríguez (41 años, Punta Arenas), un relato que convierte la nieve y el hielo en un tesoro de infancia. En las categorías especiales, Carita Sucia, de Violeta García Vera (69 años, Punta Arenas), obtuvo el Premio al Talento Mayor; Bandada austral, de Antonia González Montalbán (17 años, Punta Arenas) se llevó el Premio al Talento Joven; Perro ovejero, de Violeta Sanhueza Delgado (12 años, Punta Arenas), recibió el Premio al Talento Infantil; Gregorio de la noche, de Sebastián Cárcamo Barría (30 años, Punta Arenas), fue distinguido con el Premio al Mejor Relato 80 años del Descubrimiento del Petróleo; y Pañuelo rojo, de Félix Rojas Valderas (17 años, Punta Arenas), se adjudicó el Premio al Mejor Relato de la Memoria.



Por otra parte, las Menciones Honrosas fueron para Carta de un pescador a su madre en tierra, de Benjamín Zambrano Santana (21 años, Punta Arenas), y para El robo de la Virgen en Porvenir, de Marcelo Bravo Espinoza (48 años, Porvenir).

Colegios ganadores



En la premiación también fue reconocido el compromiso con la escritura de las comunidades escolares de la región. El Liceo Experimental UMAG obtuvo el Primer Lugar entre los establecimientos que más cuentos enviaron; el Liceo Luis Alberto Barrera se quedó con el Segundo Lugar; el Liceo María Auxiliadora con el Tercer Lugar; y el Instituto Sagrada Familia recibió el premio al establecimiento que más relatos envió en formato digital.



Así, Magallanes en 100 Palabras cerró su XI edición. A lo largo de la historia del concurso en la región, ha recibido 44.469 relatos, ha publicado a cientos de autoras y autores, y ha repartido gratuitamente miles de libros.



Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de Epaustral, la Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes. Conoce detalles de la premiación y los cuentos ganadores en www.magallanesen100palabras.cl y en sus cuentas de Instagram, TikTok y Facebook como @magallanesen100palabras.





