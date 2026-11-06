PUNTA ARENAS ACTIVA SUS PUNTOS LIMPIOS CON NUEVA JORNADA DE RECICLAJE

Este sábado 7 de noviembre, Resimple, en coordinación con la Municipalidad de Punta Arenas, desarrollará una nueva jornada de activación del punto limpio ubicado en Hornillas 625. La actividad se realizará entre las 11:00 y las 16:00 horas e incluirá instancias de educación ambiental, juegos infantiles y actividades recreativas. La iniciativa busca incentivar el reciclaje y enseñar a los vecinos a separar correctamente sus residuos.

"Comenzamos hace casi dos meses y nos ha ido muy bien. Somos una ciudad que lidera en materias vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad, tal como hemos visto en el norte", afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.



La autoridad comunal agregó que "el reciclaje y el cuidado del medio ambiente van de la mano, son sinónimos. Por eso es tan importante que los puntos limpios que tenemos habilitados en dos lugares, el Parque Los Dinosaurios y Hornillas 625, podamos reactivarlos".

Asimismo, desde Medio Ambiente recordaron que estos espacios funcionan de lunes a sábado, por lo que el llamado es a que la comunidad recicle durante todo el año y no solamente cuando se realizan actividades especiales.

La próxima actividad se realizará el sábado 21 de noviembre en el Parque de Los Dinosaurios y contará con un stand de educación ambiental, monitores, juegos y una zumbatón.