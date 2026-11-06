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6 de noviembre de 2026

PUNTA ARENAS ACTIVA SUS PUNTOS LIMPIOS CON NUEVA JORNADA DE RECICLAJE

La campaña impulsada por Resimple junto al municipio contempla actividades gratuitas para toda la familia, con monitores ambientales y juegos.

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Este sábado 7 de noviembre, Resimple, en coordinación con la Municipalidad de Punta Arenas, desarrollará una nueva jornada de activación del punto limpio ubicado en Hornillas 625. La actividad se realizará entre las 11:00 y las 16:00 horas e incluirá instancias de educación ambiental, juegos infantiles y actividades recreativas. La iniciativa busca incentivar el reciclaje y enseñar a los vecinos a separar correctamente sus residuos.
"Comenzamos hace casi dos meses y nos ha ido muy bien. Somos una ciudad que lidera en materias vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad, tal como hemos visto en el norte", afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La autoridad comunal agregó que "el reciclaje y el cuidado del medio ambiente van de la mano, son sinónimos. Por eso es tan importante que los puntos limpios que tenemos habilitados en dos lugares, el Parque Los Dinosaurios y Hornillas 625, podamos reactivarlos".
Asimismo, desde Medio Ambiente recordaron que estos espacios funcionan de lunes a sábado, por lo que el llamado es a que la comunidad recicle durante todo el año y no solamente cuando se realizan actividades especiales.
La próxima actividad se realizará el sábado 21 de noviembre en el Parque de Los Dinosaurios y contará con un stand de educación ambiental, monitores, juegos y una zumbatón.
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