ANUNCIAN CIERRE VEHICULAR EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE POR QUINTA VERSIÓN DE PATAGONIA RUNNING

Este sábado 7 de noviembre se llevará a cabo la quinta versión de la corrida escolar Patagonia Running en el Parque Nacional Torres del Paine. El evento deportivo congregará a más de 800 estudiantes provenientes de toda la región de Magallanes.

Debido a la realización de esta competencia, se implementará el cierre temporal del camino vehicular que conecta el kilómetro 53,2 de la ruta Y-150 con la portería Río Serrano. Esta medida busca garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad en el recinto natural.

La restricción de circulación para vehículos motorizados estará vigente entre las 11:30 y las 13:30 horas del mismo sábado 7 de noviembre. Se hace un llamado a la comunidad y a los visitantes del parque a planificar sus desplazamientos considerando esta interrupción temporal del tránsito.



