CAPACIDADES DEL ROMPEHIELOS “ALMIRANTE VIEL”, OPERACIONES DE LA ARMADA, INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y PROYECCIONES DEL SECTOR PRIVADO MARCAN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL COMITÉ ASESOR ANTÁRTICO

Fue casi a primera hora de la mañana de esta jornada que se celebró la segunda sesión anual del Comité Asesor Antártico, instancia de participación público-privada que apunta a colaborar con el trabajo que el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, pueda hacer en la circunscripción chilena del continente blanco.

Junto a la máxima autoridad regional también participaron el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval e integrante del Comité, el contraalmirante Juan Soto; el comandante del rompehielos “Almirante Viel” y anfitrión del encuentro, el capitán de navío Mario Costa; los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Obras Públicas, Alejandro Marusic; de Economía, Francisco Birke; de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld; de Ciencias, Carlos Olave; el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), José Miguel Cruz, y su gerente general, José Barría; María Francisca Pérez, de la Coalición de Jóvenes Antárticos; Tania Pivcevic y Verónica Peragallo, de Antarctic Punta Arenas Logistics (la Asociación de Operadores Turísticos Antárticos de Punta Arenas); además de representantes de la Universidad de Magallanes, entre otros.

La primera exposición estuvo a cargo del capitán Costa, quien contó de las capacidades operativas y la proyección antártica del rompehielos.

Luego, el contraalmirante Soto dio cuenta de un “balance y proyecciones de las operaciones antárticas de la Armada de Chile”.

Quien le siguió fue el Seremi Marusic, que abordó los “avances y proyecciones de infraestructura estratégica antártica: aeródromo Teniente Marsh y puerto de Bahía Fildes”.

Y por último, Pivcevic y Peragallo expusieron un “balance de la actividad antártica y proyecciones para la temporada 2026-2027”.

Impresiones

El Gobernador Flies valoró la convocatoria, pero también revisó el encuentro cruzándolo con el debate público contingente: “Uno puede estar orgulloso cuando hemos hablado estos últimos meses de soberanía: la soberanía se hace efectiva cuando se hace presencia, inversión y efectivamente se está trabajando de manera gigantesca”.

En la misma línea, celebró los dos proyectos “de gran envergadura” que hoy se encuentran en ejecución en la Antártica: incluso, que el aeródromo “no se ha cerrado en plena intervención”. A ello sumó luego “inversiones que están impactando, desde la región de Magallanes hasta la Antártica Chilena: ahí se puede ver la extensión del muelle Prat; el reforzamiento y -esperamos- la extensión del muelle Mardones; y en unos años más, el Infraporpar (Infraestructura Portuaria para la Base Naval de Punta Arenas) de la Tercera Zona”.

La máxima autoridad regional entregó algunas novedades: “Hoy nos notificaron que el viernes se tomó razón (en la Contraloría General de la República) de la mejora del aeropuerto de Puerto Williams; y también lo que va a ser la inversión en el Punta Arenas, con una pista principal, que es la mayor inversión que vamos a hacer en los próximos años en la región de Magallanes (…) Y también que la Dirección de Obras Aeroportuarias con el Gobierno Regional van a intervenir el aeropuerto de Puerto Natales, que a partir de este año va a tener pivote hacia la Antártica”.

Las obras se correlacionan con dos inversiones privadas de magnitudes mayores: primero, la inauguración del hotel “The Cormorant at 55 South”, en Puerto Williams, el próximo jueves; y el atraque en Punta Arenas del “Magellan Discover”, de la empresa Antártica 21, para el viernes.

“Es gigantesco lo que está haciendo Chile en la Antártica y en la región, y eso nos llena de orgullo. Hay que hacer mucha logística; estamos atentos a lo que van a hacer los nuevos reglamentos antárticos y, por qué no decirlo, a que las leyes de excepción sigan estimulando (la economía local): Por cada $1 que se ha invertido en Ley Navarino, hay un rédito para la región y para el país de $8, y eso es impactante desde el punto de vista de inversión pública”, cerró Flies.

El Seremi Marusic secundó el que, como Gobierno, “estamos orgullosos de crear infraestructura chilena en la Antártica”. Acotó después que, junto a las obras en ejecución, hay otras, “como la Base Escudero, que estimamos poder levantar en un breve plazo”.

Hacia el final, Pivcevic, de APAL, relevó la importancia del Comité, pues “para nosotros, es super necesario poder participar y estar al tanto de las cosas que se están decidiendo allí”: “El turismo antártico crece en un porcentaje del 10% cada año. Y aunque el turismo antártico global está un poquito estancado, nosotros en Magallanes hemos seguido creciendo y captando parte de ese mercado. Así que es muy importante participar (…) Tenemos un estudio estimado, nuestro, que alrededor de US$240 millones genera el turismo antártico para la región”.

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