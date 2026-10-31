ESCUELA MANUEL BULNES PRESENTÓ A CASI 300 ESTUDIANTES EN LA II VERSIÓN DE “NUEVOS BROTES DE MAGALLANES”

Casi 300 estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes Prieto participaron en la segunda versión de “Nuevos Brotes de Magallanes”, una muestra artística que reunió música en vivo y distintas expresiones de danza en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

La presentación recorrió distintos momentos de la historia regional, desde los pueblos originarios y las migraciones hasta las tradiciones del campo y la vida urbana de Punta Arenas. Uno de los aspectos destacados fue la participación de estudiantes de tercero a octavo básico en la interpretación musical, acompañando a sus compañeros durante las coreografías.

La actividad fue resultado de meses de preparación y trabajo colaborativo. En ese proceso participaron los docentes de Música Cinthia Alvarado, Miguel Villarroel y Beatriz Barrientos, junto con madres, padres y apoderados, quienes colaboraron en la confección de vestuarios y acompañaron a los estudiantes durante los ensayos.

La directora del establecimiento, Vanessa Mansilla Wolf, destacó que esta iniciativa permite fortalecer los sellos institucionales vinculados con la identidad regional y la formación de buenos ciudadanos, acercando a los estudiantes a la historia de Magallanes a través de la música y la danza.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio Fiscal gracias a las gestiones del Servicio Local de Educación Pública Magallanes y el Instituto Nacional de Deportes. Con esta segunda versión, la Escuela Manuel Bulnes Prieto dio continuidad a una iniciativa que integra expresiones culturales y participación de la comunidad educativa.

​

