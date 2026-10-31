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31 de octubre de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES PRESENTÓ A CASI 300 ESTUDIANTES EN LA II VERSIÓN DE “NUEVOS BROTES DE MAGALLANES”

​La actividad cultural se realizó en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas y reunió música en vivo, danzas y representaciones de la historia y las tradiciones de la Región de Magallanes.

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Casi 300 estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes Prieto participaron en la segunda versión de “Nuevos Brotes de Magallanes”, una muestra artística que reunió música en vivo y distintas expresiones de danza en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

La presentación recorrió distintos momentos de la historia regional, desde los pueblos originarios y las migraciones hasta las tradiciones del campo y la vida urbana de Punta Arenas. Uno de los aspectos destacados fue la participación de estudiantes de tercero a octavo básico en la interpretación musical, acompañando a sus compañeros durante las coreografías.

La actividad fue resultado de meses de preparación y trabajo colaborativo. En ese proceso participaron los docentes de Música Cinthia Alvarado, Miguel Villarroel y Beatriz Barrientos, junto con madres, padres y apoderados, quienes colaboraron en la confección de vestuarios y acompañaron a los estudiantes durante los ensayos.

La directora del establecimiento, Vanessa Mansilla Wolf, destacó que esta iniciativa permite fortalecer los sellos institucionales vinculados con la identidad regional y la formación de buenos ciudadanos, acercando a los estudiantes a la historia de Magallanes a través de la música y la danza.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio Fiscal gracias a las gestiones del Servicio Local de Educación Pública Magallanes y el Instituto Nacional de Deportes. Con esta segunda versión, la Escuela Manuel Bulnes Prieto dio continuidad a una iniciativa que integra expresiones culturales y participación de la comunidad educativa.


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ESCUELA MANUEL BULNES PRESENTÓ A CASI 300 ESTUDIANTES EN LA II VERSIÓN DE “NUEVOS BROTES DE MAGALLANES”

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