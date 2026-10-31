31 de octubre de 2026
TRECE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN PUNTA ARENAS
El certamen “Aristóteles España Pérez” reunirá a elencos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, que presentarán un total de 21 obras. La actividad se realizará el 3 y 4 de noviembre en el espacio Circo del Sur, con entrada liberada.
Trece establecimientos educacionales y espacios formativos participarán en la décima edición del Encuentro Regional de Teatro Estudiantil “Aristóteles España Pérez”, que reunirá a jóvenes talentos de distintas comunas de Magallanes. El certamen contempla la presentación de 21 obras durante dos jornadas.
La actividad, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará el 3 y 4 de noviembre, desde las 10:00 horas, en dependencias del espacio Circo del Sur, ubicado en calle O'Higgins N.º 655, Punta Arenas. Ambas jornadas estarán abiertas a todo público y tendrán entrada liberada.
Los elencos participantes provienen de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Entre las instituciones que formarán parte de la programación se encuentran el Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, INSUCO, Escuela Pedro Pablo Lemaitre y Colegio Alemán, entre otros establecimientos de Punta Arenas.
También participarán la Escuela Capitán Juan Ladrillero, el Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O'Higgins, de Puerto Natales; el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, de Porvenir, y el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, de Puerto Williams.
El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la participación del teatro en los establecimientos educacionales y su aporte al desarrollo de niños y jóvenes, especialmente en el fortalecimiento de la seguridad, la empatía y la capacidad de expresión.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.