Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

31 de octubre de 2026

TRECE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN PUNTA ARENAS

​El certamen “Aristóteles España Pérez” reunirá a elencos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, que presentarán un total de 21 obras. La actividad se realizará el 3 y 4 de noviembre en el espacio Circo del Sur, con entrada liberada.

Violeta 3

Trece establecimientos educacionales y espacios formativos participarán en la décima edición del Encuentro Regional de Teatro Estudiantil “Aristóteles España Pérez”, que reunirá a jóvenes talentos de distintas comunas de Magallanes. El certamen contempla la presentación de 21 obras durante dos jornadas.

La actividad, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará el 3 y 4 de noviembre, desde las 10:00 horas, en dependencias del espacio Circo del Sur, ubicado en calle O'Higgins N.º 655, Punta Arenas. Ambas jornadas estarán abiertas a todo público y tendrán entrada liberada.

Los elencos participantes provienen de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Entre las instituciones que formarán parte de la programación se encuentran el Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, INSUCO, Escuela Pedro Pablo Lemaitre y Colegio Alemán, entre otros establecimientos de Punta Arenas.

También participarán la Escuela Capitán Juan Ladrillero, el Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O'Higgins, de Puerto Natales; el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, de Porvenir, y el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, de Puerto Williams.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la participación del teatro en los establecimientos educacionales y su aporte al desarrollo de niños y jóvenes, especialmente en el fortalecimiento de la seguridad, la empatía y la capacidad de expresión.


CORMAGCON CONVOCATORIA

CORMAG ABRE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN CORMAG-CON 2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL REGISTRÓ MÁS DE 11 MIL VISITAS EN MAGALLANES

Leer Más

​La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.

​La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.

MUELLE LORETO_PATRIMONIO TERATRALIZADO
nuestrospodcast
Violeta 3

TRECE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Violeta 3

TRECE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
javieracalvo

PARTIDO CRISTIANO DE CHILE REÚNE 540 INSCRIPCIONES Y ESPERA AVANZAR EN SU CONSTITUCIÓN EN MAGALLANES

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Reunión SII (1)

MUNICIPIO COORDINA CON EL SII IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIO PARA JUBILADOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.