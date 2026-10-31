TRECE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN PUNTA ARENAS

Trece establecimientos educacionales y espacios formativos participarán en la décima edición del Encuentro Regional de Teatro Estudiantil “Aristóteles España Pérez”, que reunirá a jóvenes talentos de distintas comunas de Magallanes. El certamen contempla la presentación de 21 obras durante dos jornadas.

La actividad, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará el 3 y 4 de noviembre, desde las 10:00 horas, en dependencias del espacio Circo del Sur, ubicado en calle O'Higgins N.º 655, Punta Arenas. Ambas jornadas estarán abiertas a todo público y tendrán entrada liberada.

Los elencos participantes provienen de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Entre las instituciones que formarán parte de la programación se encuentran el Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, INSUCO, Escuela Pedro Pablo Lemaitre y Colegio Alemán, entre otros establecimientos de Punta Arenas.

También participarán la Escuela Capitán Juan Ladrillero, el Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O'Higgins, de Puerto Natales; el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, de Porvenir, y el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, de Puerto Williams.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la participación del teatro en los establecimientos educacionales y su aporte al desarrollo de niños y jóvenes, especialmente en el fortalecimiento de la seguridad, la empatía y la capacidad de expresión.

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