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27 de octubre de 2026

CORMAG ABRE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN CORMAG-CON 2027

La tercera versión del principal encuentro de ilustradores y creadores de cómics de la región mantendrá la recepción de postulaciones abierta hasta el lunes 02 de noviembre y contempla 40 cupos.

CORMAGCON CONVOCATORIA
La Corporación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) abrió la convocatoria para participar en CORMAG-CON 2027, iniciativa que reúne a ilustradores y creadores de cómics magallánicos en un espacio que contribuye a visibilizar el talento local y generar redes entre artistas, público e industrias creativas. El encuentro contempla una feria de expositores, además de talleres, concursos y actividades complementarias orientadas al desarrollo creativo.

Para esta edición, el evento estará inspirado en el concepto "Magallanes: Puerta de Entrada a la Antártica", invitando a los participantes a explorar la relación entre el territorio austral y el continente antártico a través de la ilustración, el cómic y las narrativas visuales.

La convocatoria contempla 40 cupos y está dirigida a ilustradores, dibujantes y creadores de cómics de la región interesados en exhibir sus trabajos durante el evento. Para postular, deberán enviar sus datos de contacto al correo [email protected], junto con el enlace o nombre de usuario de sus cuentas de Instagram u otras redes sociales donde publiquen sus creaciones, antecedentes que serán considerados durante el proceso de evaluación.
El plazo para postular estará abierto hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

Los creadores seleccionados serán convocados posteriormente a una jornada de trabajo en la que se darán a conocer las bases, orientaciones y lineamientos para su participación en esta nueva edición de CORMAG-CON.

Al respecto, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, señaló que "CORMAG-CON se ha transformado en una tradición para la comunidad de Magallanes y es una de las iniciativas que impulsamos como corporación para fortalecer las industrias creativas de nuestra región. Extendemos la invitación a ilustradores, creadores y creadoras a ser parte de esta nueva edición, mostrando el talento magallánico y nuestra relación con la Antártica, uno de los elementos que mejor distinguen e identifican a nuestro territorio".

CORMAG-CON 2027 se desarrollará entre el 05 y el 07 febrero en Zonaustral, Zona Franca de Punta Arenas, dando continuidad a este espacio de encuentro que promueve la creación artística regional y pone en valor el talento magallánico a través de la ilustración y el cómic.
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