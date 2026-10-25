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25 de octubre de 2026

MODERNIZAN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA AGILIZAR TRÁMITES EN MAGALLANES

​La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.

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Autoridades regionales presentaron en Punta Arenas la modernización del sistema de calificación y certificación de discapacidad de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud que ya comenzó a implementarse a nivel nacional. La actividad se realizó en el taller laboral del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, donde también dialogaron con jóvenes que cuentan con su credencial de discapacidad.

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, explicó que Magallanes participó como región piloto junto con Aysén durante junio y julio, debido a sus indicadores de cumplimiento y al bajo nivel de solicitudes pendientes. Según detalló, la nueva plataforma busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentación y establecer una lista de espera única a nivel nacional.

En cuanto a las cifras regionales, Castillo informó que entre enero y julio de 2026 se realizaron 537 certificaciones de discapacidad en Magallanes. Anualmente, se efectúan entre 1.000 y 1.200. Las solicitudes pueden iniciarse en establecimientos de atención primaria, hospitales comunitarios y centros de rehabilitación, para luego continuar su tramitación en COMPIN y la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de modernizar los procedimientos estatales para responder de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Por su parte, la directora regional (s) de SENADIS, Soledad Cárdenas, recordó que la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad permite acreditar oficialmente esta condición y acceder a distintos beneficios, programas y apoyos.

Durante la actividad, Catalina Epul y Patricio Colivoro, participantes del taller laboral del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, compartieron sus experiencias sobre el uso de la credencial en trámites y actividades cotidianas. Las autoridades reiteraron el llamado a las personas que aún no cuentan con la certificación a informarse sobre el procedimiento y los canales disponibles para iniciar la solicitud.


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