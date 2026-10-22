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22 de octubre de 2026

GERENTE GENERAL DE ABICK PROYECTA NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA SALMONICULTURA EN LA ZONA AUSTRAL

Pesca y acuicultura en Magallanes

gerenteabick

El gerente general de Abick, Pablo Gaete, abordó las oportunidades de crecimiento de la industria salmonera en la Región de Magallanes durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones. En la conversación, analizó el aporte económico de esta actividad, los avances tecnológicos del sector y los desafíos relacionados con la sostenibilidad y la vinculación con las comunidades.

La empresa, que cuenta con 16 años de trayectoria, presta servicios a la industria salmonera en las etapas de acopio, cosecha y procesamiento primario de peces. Su trabajo contempla la recepción de ejemplares vivos y su traslado mediante sistemas de bombeo hacia instalaciones de faenamiento, en un proceso que requiere tecnología especializada y estrictos estándares de bienestar animal.

Uno de los principales temas abordados fue el potencial de expansión de la salmonicultura hacia la zona austral, particularmente en sectores cercanos a Puerto Natales y Punta Arenas. Gaete destacó que el crecimiento de esta industria puede contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de empresas proveedoras, además de incrementar la demanda por servicios, establecimientos educacionales y centros de formación técnica.

En materia de innovación, el ejecutivo explicó que la incorporación de nuevas tecnologías y la automatización de procesos representan desafíos para las empresas, especialmente por la necesidad de contar con trabajadores cada vez más especializados en áreas como electrónica y mecánica. Asimismo, planteó que la modernización debe permitir mejorar la eficiencia de las operaciones y potenciar las capacidades de los trabajadores.

Respecto del medioambiente y la relación con las comunidades, Gaete reconoció que la industria enfrentó problemas durante sus primeras etapas de desarrollo, pero destacó la evolución que, según su análisis, han experimentado los estándares de control, la profesionalización de los procesos y la vinculación con las organizaciones sociales. También relevó la importancia de fortalecer la comunicación para entregar información sobre la actividad salmonera y responder a las inquietudes de la ciudadanía.

Finalmente, el gerente general de Abick sostuvo que el desarrollo de la salmonicultura en Magallanes requiere condiciones que favorezcan la inversión privada, con reglas claras, cumplimiento de las exigencias ambientales y resguardo de las personas. A su juicio, el crecimiento de esta actividad puede convertirse en una oportunidad para dinamizar las economías locales y ampliar las posibilidades de desarrollo de la zona austral.


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BLUMAR DESTACA EN ESA MAGALLANES EL APORTE DE LA SALMONICULTURA AL EMPLEO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES

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