VISITANTES DE PARQUE OMORA EN PUERTO WILLIAMS PODRÁN ESCUCHAR SONIDO DE ÁRBOLES Y MUSGOS EN INNOVADORA EXPERIENCIA SONORA INMERSIVA

Un proyecto cultural y científico en el Parque Etnobotánico Omora, en la comuna de Cabo de Hornos, Puerto Williams, permite a sus visitantes experimentar el sonido que generan árboles, plantas, agua, suelo y musgos, en una experiencia inmersiva que se inició este jueves 15 y que se mantendrá abierta al público, de manera gratuita e inclusiva para todos los visitantes y la comunidad local, hasta el próximo 13 de noviembre en dicha reserva de la biodiversidad.

Se trata de una propuesta de recorridos sonoros "La vida como puente entre cielo y suelo", que se desarrolla en el contexto de Ácrux Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes 2026 y que impulsa el Instituto Milenio de Astrofísica MAS junto a la Fundación Omora y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

Consiste en dos recorridos diarios de aproximadamente 90 minutos cada uno, con guías locales capacitados por Timothy Thor Connely, destacado guía naturalista y residente hace 15 años en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, preparado en la reconocida escuela de guías Bushwise Field Guides de Sudáfrica en el entorno del Parque Nacional Kruger. Durante el recorrido en silencio se van visitando diversas estaciones, en las que se utilizan equipos de amplificación, audífonos de respuesta plana, micrófonos de contacto e hidrófonos, especialmente fabricados en Inglaterra para el proyecto.

La iniciativa, que cuenta con el financiamiento del Concurso Nacional de Ciencia Pública 2025-2026, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio (MINCAP), a través del Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2025, tuvo su apertura este jueves 15 de octubre en el Parque Omora, a solo tres kilómetros de Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo y puerta de entrada a la Antártica Chilena, también conocida por la comunidad Yagán y Selknam como Upushwea: bahía (wea) de zarzaparrilla (upush).

La Dra. Francisca Massardo, directora del CHIC, señaló que "esta es una invitación para que quienes visitan esta reserva puedan experimentar algo totalmente desconocido de nuestra naturaleza, los sonidos que ésta emite, sin que los podamos percibir a no ser que contemos con los instrumentos adecuados. Esta es una oportunidad única en Chile y que quienes visitan Puerto Williams no se pueden perder".

Desde Estados Unidos, donde imparte cátedra en la University of North Texas, el Dr. Ricardo Rozzi, director de CHIC, expresa: "Estamos muy orgullosos de este proyecto, porque no sólo acerca la ciencia y la biodiversidad a las personas, sino que es un llamado de atención sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Estamos viviendo cambios climáticos importantes en todo el mundo, incluido Chile, y escuchar algo tan ínfimo como el agua que circula por un árbol o un musgo, es una forma de asumir ese sentido de urgencia de cuidar nuestros ecosistemas".

En tanto, el astrofísico Andrés Jordán Colzani, director del MAS y del proyecto, señaló que "este proyecto se llama 'La vida como puente entre cielo y suelo' justamente porque iniciamos el recorrido con los visitantes con un telescopio solar, que permite apreciar las características del Sol, sus manchas solares, como también algunas prominencias solares. Nuestra apuesta como Instituto MAS es poder instalar la divulgación científica de la astronomía también en la región de Magallanes y la Antártica, y que no solamente quede radicada y asociada al norte del país. Las actividades de divulgación se suman a una red de cámaras detectoras de meteoritos que hemos ido instalando en los últimos tres años en el contexto de Ácrux festival de poesía y ciencia, en Punta Arenas y en Puerto Williams y prontamente en Pali Aike y en Puerto Yartou o Cerro Sombrero en Tierra del Fuego.

"Este proyecto es parte de un esfuerzo que ya lleva años y que esperamos se siga consolidando en el tiempo, facilitando el acceso a la astronomía a los residentes y a los turistas que cada día más visitan este maravilloso lugar a las orillas del Canal Beagle", agregó Jordán.

Por último, para la diseñadora de experiencia de "La vida como puente entre cielo y suelo", Andrea Barrueto, este proyecto será una aventura única e individual para quienes asistan: "Lo que se escucha en cada planta es particular y nunca es igual de una a la otra, depende de los factores ambientales, la irrigación de agua que circula dentro de un tronco o a través de un musgo. Para ello, se usan micrófonos de contacto muy sensibles y especialmente fabricados para este proyecto, y les garantizamos a los visitantes que podrán tener una experiencia inigualable y extraordinaria".

Esta experiencia vivencial y sensorial en el Parque Etnobotánico Omora, totalmente inclusiva y apta para todas las edades, busca que los participantes comprendan la interrelación profunda entre cielo austral y suelo subantártico, a través de la observación científica, percepción sensorial y mediación educativa del territorio como ecosistema vivo. En cuatro ecosistemas distintos -suelo rocoso, bosque subantártico, ribera de río y borde costero-, los visitantes podrán experimentar el paisaje sonoro, uso de micrófonos de contacto, telescopios, lupas y bitácoras de registro ilustradas por la artista local Diana Gontapi. Además, dependiendo de las condiciones climáticas, cada recorrido se inicia con un telescopio solar, que le permitirá ver en vivo y en directo al astro rey.



