CAPACITACIÓN Y ADAPTACIÓN: LAS CLAVES QUE AYUDARON A “CASEROS” A SEGUIR ADELANTE DURANTE LA PANDEMIA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el asesor generalista del Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas, Leonardo Rivera, y Alejandra Ojeda, dueña de la pyme gastronómica “Caseros”, conversaron sobre las herramientas disponibles para quienes desean desarrollar una idea de negocio, formalizar sus actividades o consolidar un emprendimiento.

Durante el espacio, Rivera explicó que los centros de negocios forman parte de una red nacional orientada a entregar asesoría a emprendedores, tanto a quienes están evaluando una idea como a quienes ya cuentan con un negocio en funcionamiento.

El trabajo de acompañamiento contempla la orientación inicial, el seguimiento de los emprendimientos y el fortalecimiento de aspectos como las redes de contacto, la presencia en redes sociales y las estrategias para incrementar las ventas.

“Entonces lo que hacemos es principalmente es asesorar a emprendedores. Principalmente aquellos que están con con la idea de iniciar negocio y ya cuando pasan a a formalizar sus negocios, nosotros lo que hacemos es hacerle seguimiento para que puedan ir creando alianzas, generar mejoras en sus redes sociales e impulsarlos para que puedan incrementar sus ventas, ese es como nuestro nuestro norte”, señaló Rivera.

El asesor también destacó la importancia de analizar las ideas de negocio antes de realizar inversiones, considerando que emprender implica destinar tiempo y recursos, además de enfrentar cambios en el mercado, competencia y dificultades que pueden afectar la continuidad de una actividad comercial.

En ese sentido, indicó que el Centro de Negocios desarrolla talleres gratuitos, abiertos al público, en dependencias de Inacap, donde se abordan materias relacionadas con la idea de negocio y los aspectos legales necesarios para avanzar hacia la formalización.

Rivera explicó que estas instancias permiten a los participantes conocer mejor las posibilidades de sus proyectos antes de tomar decisiones importantes.

“Lo que pasa es que nosotros tenemos varios talleres que hacen que la idea de negocio vaya teniendo como estas pruebas antes de lanzarla y de gastar la plata de invertir. Ahora tampoco eso va a asegurar al 100% el éxito porque realmente un emprendimiento pasa muchas cosas”, afirmó.

El profesional recalcó que el objetivo es entregar herramientas que permitan tomar decisiones informadas, anticipar dificultades y fortalecer las posibilidades de desarrollo de cada iniciativa.

“Caseros”: una historia de esfuerzo que comenzó vendiendo en oficinas

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue el relato de Alejandra Ojeda, quien compartió la historia detrás de “Caseros”, emprendimiento gastronómico que comenzó hace aproximadamente 25 años, en un periodo de su vida en que debió asumir la responsabilidad de sacar adelante a sus cuatro hijos.

La emprendedora recordó que sus primeros pasos estuvieron relacionados con la venta de preparaciones caseras en oficinas del centro de Punta Arenas, donde las personas ya conocían sus habilidades culinarias.

“Casero nació justamente en la necesidad de un cambio en mi vida, en la cual me tuve que hacer cargo de mis hijos y no tenía mayores herramientas. Ahí empecé a recibir diferentes tipos de apoyo y partí justamente entregando mis productos porque mucha gente sabía mis cualidades dentro de la cocina y empecé a vender como cualquier otra persona”, relató.

A partir de esa experiencia, fue ampliando sus actividades y comenzó a prestar servicios de alimentación, incluyendo coffee breaks, además de participar en procesos de contratación y licitaciones públicas.

En sus primeros años, recordó el acompañamiento que recibió para aprender a utilizar las herramientas disponibles en el sistema de compras públicas, proceso que posteriormente le permitió acceder a nuevas oportunidades comerciales.

“Y gracias a Dios fue muy bien guiada. Ellos fueron los primeros que me enseñaron a usar la plataforma y a inscribirme y de ahí fue todo. De la mano conocer al Sercotec, participar en los proyectos”, explicó Ojeda.

Con el paso del tiempo, “Caseros” fue ampliando su experiencia, perfeccionando sus conocimientos y adaptándose a las necesidades de sus clientes. La emprendedora destacó que la constancia y la preocupación por entregar productos de calidad han sido fundamentales para mantener su actividad durante tantos años.

En su relato, también recordó a otros pequeños emprendimientos que no lograron continuar en el tiempo y valoró la importancia de perseverar, aprender y buscar oportunidades para mejorar.

Gastronomía tradicional y productos regionales como sello de “Caseros”

En cuanto a la propuesta gastronómica de su emprendimiento, Alejandra Ojeda destacó que uno de los principales sellos de “Caseros” es mantener las recetas tradicionales, rescatar preparaciones asociadas a distintas culturas presentes en la región y aprovechar los productos locales.

Entre sus elaboraciones mencionó dulces y preparaciones de origen español y croata, junto con alternativas que incorporan ingredientes característicos de Magallanes, como el ruibarbo, la salsa parrilla, el pejerrey y la centolla.

La emprendedora explicó que su apuesta consiste en conservar la autenticidad de las recetas y privilegiar los sabores de los ingredientes, sin recurrir necesariamente a preparaciones excesivamente elaboradas.

“Ya y recetas acá de los inmigrantes como ejemplo, las ejérulas que son muy ricas y que vienen de los croatas. Después, no sé, te puedo nombrar también no sé dulces españoles también que se hacen mucho y siempre como te digo con la autenticidad acá de la región, usar productos en temporada como la salsa parrilla, el ruibarbo y en las comidas, por ejemplo, de repente ofrezco los fines de semana pejerrey, que es algo un producto muy regional”, comentó.

Ojeda sostuvo que mantener la calidad es una prioridad y que la gastronomía tradicional ofrece numerosas posibilidades para poner en valor los productos de la zona.

“Pero mi característica principal es esa, nunca bajar cierto la calidad, mantener las recetas antiguas y realzar nuestros productos regionales, que son una maravilla y de repente la gente se queda con ciertas recetas y hay un gran abanico”, expresó.

También recordó una experiencia de perfeccionamiento en Santiago, donde pudo conocer otras perspectivas sobre la cocina chilena y la importancia de destacar los sabores propios de cada territorio.

Para la emprendedora, esta identidad constituye una parte fundamental de su trabajo y de la relación que ha construido con sus clientes, quienes valoran tanto la calidad de los productos como el vínculo con las tradiciones culinarias.

La pandemia obligó a reinventar la operación del emprendimiento

Uno de los periodos más complejos para “Caseros” fue la pandemia, cuando las restricciones sanitarias afectaron fuertemente la actividad gastronómica y modificaron las condiciones en que la emprendedora desarrollaba sus servicios.

Ojeda explicó que, antes de la emergencia sanitaria, una parte importante de sus ingresos provenía de los servicios vinculados a ChileCompra, actividad que se vio afectada durante ese periodo.

La emprendedora relató que sus ventas disminuyeron considerablemente y que llegó a registrar una caída cercana al 70%, situación que la llevó a buscar alternativas para sostener el negocio.

“En el caso mío yo tengo un 70% menos de venta, por eso te digo todo porque yo tenía además un convenio marco vigente. Eso me significaba, fue como un premio en Chile, compras que me hayan dado la posibilidad de tener un convenio marco, pero todo esto desapareció”, recordó.

En ese escenario, postuló a proyectos de apoyo que le permitieron adquirir maquinaria y equipamiento para continuar trabajando. Asimismo, pudo incorporar a estudiantes de Inacap, generando una experiencia de aprendizaje práctico en un periodo particularmente difícil para la formación gastronómica.

Otro de los cambios importantes fue la incorporación del reparto a domicilio. Ojeda recordó que consultó con su contador la posibilidad de ampliar el giro de su negocio para desarrollar esta modalidad, adaptándose a las restricciones de desplazamiento.

La experiencia la llevó a recuperar preparaciones caseras y productos que podía elaborar y distribuir directamente a sus clientes, en lugar de depender exclusivamente de servicios de mayor volumen, como eventos o coffee breaks para numerosas personas.

“Pero si te fijas siempre estoy tratando de tomar esas oportunidades que te da la vida y eso me ayudó. Imagínate impulsarme totalmente y volver como te digo de cierta manera a que no sea algo tan en producción como se hacía con los coffee break o para hacer eventos para 100 personas, 200 personas que ya es algo más mecánico. Sino que volvía a ser el pan amasado, no sé las cosas que le gusta a la gente, los picarones o las empanadas, volver a los orígenes en realidad”, relató.

Para la emprendedora, la pandemia representó un desafío que exigió adaptarse rápidamente, pero también abrió la posibilidad de retomar productos tradicionales y establecer una relación más directa con sus consumidores.

Capacitación digital: herramientas para llegar a nuevos clientes

La transformación digital también fue parte de la evolución de “Caseros”. Aunque Ojeda contaba con experiencia en la gestión de su negocio, reconoció que el uso de redes sociales y otras herramientas digitales fue un aprendizaje importante, especialmente durante los últimos años.

A través de proyectos de apoyo y capacitaciones del Centro de Negocios Sercotec, pudo fortalecer sus conocimientos para promocionar sus productos, mejorar las fotografías y utilizar herramientas informáticas que facilitan la gestión cotidiana.

La emprendedora destacó que incluso contenidos que pueden parecer sencillos resultan relevantes para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales.

“Y en el Sercotec en el centro de negocio hemos hecho cursos, mira. Se puede decir que son simples pero tan fuertes como usar tu celular y tomar las mejores fotos. Ese tipo de cursos a nosotros, los emprendedores o que no tenemos mucha relación con el mundo digital, al menos a mí me ha ayudado mucho”, señaló.

En ese contexto, hizo un llamado especial a las personas mayores que están considerando iniciar una actividad económica, planteando que la edad no debe convertirse en una barrera para aprender nuevas herramientas o desarrollar un proyecto propio.

“Y eso, y también decirle a la gente, por ejemplo de mi edad de más de 60, que se atrevan porque nunca es tarde, como te digo, para partir con un emprendimiento. Sobre todo porque ya tenemos una experiencia de vida y la gente se da cuenta de esto y agradece, como te digo, la fidelidad de la gente que entrega sus productos con tanto cariño”, manifestó.

Su experiencia, explicó, demuestra que la capacitación puede contribuir a mejorar la gestión y la difusión de un negocio, incluso cuando el emprendedor debe comenzar desde cero en determinadas áreas.

Formalización y asesoría: no tener miedo a los trámites

Otro de los aspectos abordados fue la formalización de los emprendimientos, proceso que puede generar incertidumbre entre quienes están comenzando, especialmente por los requisitos administrativos, sanitarios y municipales.

Ojeda recordó que su trayectoria incluyó un aprendizaje progresivo sobre estos procedimientos y sostuvo que actualmente existen herramientas y espacios de orientación que pueden facilitar el proceso.

La emprendedora señaló que contar con las patentes correspondientes y las autorizaciones sanitarias es parte del camino para consolidar una actividad gastronómica, pero llamó a no dejarse paralizar por el temor a los trámites o a las plataformas digitales.

“De hecho, por ejemplo, cuando me preguntan con mis inicios yo, con mucho orgullo, digo, soy yo, vendí en la calle si me quieres preguntar así, yo vendí en la calle vendiendo en las calles, en las oficinas y de ahí me fui perfeccionando”, expresó.

También recomendó buscar ayuda cuando existan dificultades para completar formularios o comprender los procedimientos, recordando que distintas instituciones públicas pueden orientar a las personas que necesitan asistencia.

Junto con ello, planteó que los emprendedores deben aprender a distinguir entre las opiniones que aportan experiencia y aquellas que pueden estar condicionadas por los temores de otras personas.

“¿Bueno es para atrás, pones para atrás, pero eso es hay que hay que darle y sabes qué? Algo muy importante, yo creo que no tienes que hacer tanto oído a lo que te diga el resto. ¿De repente tus ideas, pues son muy locas, muy aventuradas, cierto? Porque la mayoría de las personas, no todo acierto, pero una gran parte te transmiten sus propios miedos y son personas que de repente no han impulsado nada”, sostuvo.

“Los errores son conocimiento”: el mensaje para quienes quieren emprender

Consultada sobre el mensaje que entregaría a quienes tienen una idea de negocio, pero todavía no se deciden a dar el primer paso, Alejandra Ojeda insistió en la importancia de atreverse, aprender de los errores y continuar perfeccionando el proyecto.

La dueña de “Caseros” recordó una reflexión que atribuyó a Pilar Sordo, la que, según explicó, la ayudó a enfrentar una decisión importante en su vida.

“Mira, yo también voy a nombrar a una persona muy importante en mi vida, que fue Pilar Sordo, y Pilar una vez me dijo, cuando tuve que tomar una decisión muy fuerte: tú tienes que tirarte a la piscina. Una vez que estás ahí, tú tienes que ver de dónde te agarras, pero principal es dar el primer paso”, relató.

A partir de su propia experiencia, sostuvo que los resultados no siempre serán los esperados, pero cada dificultad puede transformarse en una oportunidad para adquirir conocimientos, corregir errores y mejorar los productos o servicios.

“Eso es lo que yo le diría a todas estas personas: tienes que atreverte porque inclusive ningún fallo es malo. Porque uno del error aprende. Entonces, si algo no te resultó, tú puedes ir aprendiendo con el tiempo, ir mejorando. Quizás este producto no fue bueno, no importa, aprendiste o esto no me quedó tan sabroso, pero ahí. En el error está el conocimiento, eso es lo principal que yo le diría a todos los emprendedores: atreverse, dar el primer paso y que los errores son conocimiento”, enfatizó.

Su testimonio puso de relieve que emprender no solo requiere una idea, sino también constancia, capacidad de adaptación, formación y disposición para aprender a lo largo del proceso.

Centro de Negocios Sercotec invita a participar en capacitaciones gratuitas

En el cierre del bloque, Leonardo Rivera explicó cómo las personas interesadas pueden acercarse al Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas para recibir orientación, participar en talleres y conocer las alternativas de apoyo disponibles.

El asesor precisó que, si bien el centro no desarrolla directamente los proyectos de postulación por los emprendedores, sí entrega orientación para que puedan preparar sus iniciativas y comprender los requisitos de las distintas convocatorias.

En materia de financiamiento, señaló que durante marzo y abril suele concentrarse una parte importante de las postulaciones, por lo que recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales de Sercotec y del Centro de Negocios para conocer las fechas y condiciones de cada programa.

“Entonces, si alguien está pensando en temas de buscar financiamiento para un emprendimiento, esa es la fecha. Fechas donde empiezan a meterse en las páginas de Sercotec o a seguir la página del centro de negocio y ahí pueden revisar cuándo son las postulaciones”, explicó.

Rivera agregó que el centro publica periódicamente un calendario de capacitaciones que incluye contenidos para distintas etapas de un emprendimiento, desde la evaluación inicial de una idea hasta aspectos legales y herramientas para mejorar la gestión.

El objetivo, indicó, es que las personas puedan acceder a información antes de invertir sus recursos y tomar decisiones con mayor conocimiento de las oportunidades y dificultades que implica emprender.

“Y eso le va a ayudar también para, como decía adelante, tomar una decisión con un poco más informado, que es lo más necesario en este tema de emprender, porque como digo, hay recursos que uno tiene que destinar, tiempo sobre todo”, sostuvo.

Finalmente, durante el programa se invitó a la audiencia a revisar las plataformas oficiales del Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas, especialmente su cuenta de Instagram @centrosercotecpuc, donde se publica información sobre actividades y capacitaciones gratuitas.

Asimismo, quienes deseen conocer los productos de “Caseros” o realizar consultas y pedidos pueden contactar a Alejandra Ojeda al +56 9 7754 9361.





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