5º SEMINARIO APRENDIZAJE + SERVICIO UMAG: EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS FORTALECEN FORMACIÓN Y VÍNCULO TERRITORIAL EN MAGALLANES

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre la comunidad universitaria y su entorno, se llevó a cabo el 5to Seminario Aprendizaje y Servicio UMAG "Más allá del aula. Formar para transformar", desarrollado en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG). La jornada contó con ponencias de docentes y estudiantes que compartieron iniciativas llevadas a cabo junto a diversos sectores del territorio.

Desde la institucionalidad universitaria, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Mariela Alarcón, destacó la evolución de esta metodología pedagógica."Yo encuentro que ha sido una trayectoria exitosa, que parte en el año 2020 con algunas iniciativas, y ahora ya lo tenemos instalado como una estrategia pedagógica e, incluso, en algunas de las carreras ya está instalado en su currículum mientras otras están en proceso".

Alarcón subrayó que la metodología fortalece habilidades clave para el ejercicio profesional. "El estudiante va siendo partícipe de su aprendizaje, aprende a fortalecer sus competencias blandas, en donde tiene que instalar la escucha activa que es un elemento fundamental para poder en el fondo insertarse profesionalmente en el día de mañana". Asimismo, enfatizó el desafío docente que implica salir del espacio tradicional, perdiendo la zona de confort para mejorar en innovación.

Respecto al beneficio social, la vicerrectora resaltó que la iniciativa abarca a organizaciones comunitarias, emprendedores, adultos mayores e instituciones educativas. "Cuando nosotros hablamos de ser pertinentes al territorio, es una forma de poder demostrarle a nuestra comunidad que sí nos preocupa y que estamos presentes".

Más allá del voluntariado

El director de Desarrollo Social y Cultural de la UMAG, Eduardo Peña Jaramillo, profundizó en el sentido de la quinta edición de este seminario, y en la articulación local.

Peña hizo hincapié en que la estrategia de Aprendizaje y Servicio trasciende las formas tradicionales de vinculación. "No es precisamente el ir a hacer academia o ir a hacer un voluntariado, sino que va mucho más allá. Es una manera bidireccional que nos permite poder comunicarnos con la comunidad, saber bien de qué manera, cuáles son los problemas que pueden tener, de qué manera nosotros podemos ayudar como universidad".

El director también detalló la diversidad de áreas académicas involucradas en estos proyectos, que incluyen pedagogía, salud e ingeniería a través de carreras como arquitectura y construcción. "Todos tienen proyecciones, porque son todos distintos, no son comparables", concluyó Peña, destacando que estos avances se apoyan en programas de capacitación interna e incentivos para la formulación de proyectos comunitarios.