18 de octubre de 2026
MOSAICOS DEL CERRO DE LA CRUZ RETRATAN LA HISTORIA DE MAGALLANES
En calle Arauco, entre Juan Seguel y José Menéndez, en Punta Arenas, se encuentra una obra del artista magallánico Rodrigo Barría que representa distintos aspectos de la historia regional a través de mosaicos.
Los mosaicos del Cerro de la Cruz destacan por sus colores y diseños, que permiten recorrer parte de la historia de Magallanes a través del arte urbano.
La obra, creada por Rodrigo Barría, conocido en redes sociales como @artealfindelmundo, continúa creciendo con la incorporación de nuevos murales.
El lugar se suma a los espacios de Punta Arenas donde el arte al aire libre permite conocer y apreciar elementos de la historia e identidad regional.
El operativo permitió indicar lentes ópticos a 43 estudiantes de Cabo de Hornos y entregar otras ayudas técnicas para necesidades visuales específicas, con una inversión proyectada de $2,3 millones.
El operativo permitió indicar lentes ópticos a 43 estudiantes de Cabo de Hornos y entregar otras ayudas técnicas para necesidades visuales específicas, con una inversión proyectada de $2,3 millones.