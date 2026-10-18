MOSAICOS DEL CERRO DE LA CRUZ RETRATAN LA HISTORIA DE MAGALLANES

Los mosaicos del Cerro de la Cruz destacan por sus colores y diseños, que permiten recorrer parte de la historia de Magallanes a través del arte urbano.

La obra, creada por Rodrigo Barría, conocido en redes sociales como @artealfindelmundo, continúa creciendo con la incorporación de nuevos murales.

El lugar se suma a los espacios de Punta Arenas donde el arte al aire libre permite conocer y apreciar elementos de la historia e identidad regional.

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