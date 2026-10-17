SENADOR KUSANOVIC PIDE FORTALECER LA FORMACIÓN DE MÉDICOS EN REGIONES EXTREMAS

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicitó a los ministerios de Salud y Educación impulsar medidas para enfrentar el déficit de médicos en las zonas extremas del país, mediante el aumento de cupos de Medicina en universidades regionales y mejoras en los procesos de reconocimiento de títulos y evaluación de profesionales formados en el extranjero.

El parlamentario realizó estas propuestas durante las sesiones de las comisiones unidas de Zonas Extremas y Salud del Senado, desarrolladas en la Región de Arica y Parinacota. Como ejemplo de las dificultades para formar profesionales, mencionó que la Universidad de Magallanes, única institución de la región que imparte Medicina, recibe más de mil postulantes al año y dispone de solo 50 cupos.

“En Chile faltan médicos y necesitamos tomar medidas concretas para revertir esta situación. Las regiones tienen postulantes, tienen universidades y tienen necesidades, pero muchas veces no cuentan con los cupos suficientes para formar a los profesionales que posteriormente necesitamos”, señaló Kusanovic.

El senador también advirtió sobre las dificultades para cubrir las plazas de especialización médica y sostuvo que aumentar la disponibilidad de médicos es necesario para enfrentar esa brecha. “Si no se soluciona la falta de médicos no se va a solucionar la de especialistas”, afirmó. Además, planteó que una mayor disponibilidad de profesionales permitiría mejorar el acceso a una atención oportuna y resolver problemas de salud antes de que se agraven.

Entre sus propuestas, Kusanovic incluyó la creación de centros de investigación en medicina y salud en Magallanes y Arica, junto con la modernización de los mecanismos de reconocimiento y revalidación de títulos obtenidos en el extranjero. También pidió descentralizar la rendición del EUNACOM y las evaluaciones y certificaciones de especialidades médicas, para facilitar que estos procesos puedan realizarse en regiones. “Aquí lo importante es actuar rápido, no se puede seguir perdiendo el tiempo, la gente no puede seguir esperando una solución”, concluyó.