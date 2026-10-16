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16 de octubre de 2026

DÍA DEL PROFESOR: RECONOCIMIENTO A LA LABOR EDUCATIVA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Cada 16 de octubre se conmemora en el país el Día del Profesor, una fecha que marca el reconocimiento al trabajo de los docentes en la formación de estudiantes en Punta Arenas y el resto del territorio regional.

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Este 16 de octubre se conmemora en todo el país el Día del Profesor. La fecha permite a las comunidades educativas de la región reflexionar sobre la importancia de la educación y el trabajo continuo de los docentes en la formación de nuevas generaciones.

El ejercicio de la profesión abarca la entrega de conocimientos académicos dentro del aula y la orientación constante fuera de ella. Las escuelas y liceos del territorio reconocen hoy a quienes acompañan el proceso formativo de los alumnos, enfrentando también las particularidades geográficas que implica educar en zonas aisladas y rurales.

Durante los actos institucionales de esta jornada, se subraya cómo los educadores logran dejar una huella permanente en sus estudiantes. Esta influencia acompaña a los alumnos a lo largo de su vida, ya que trasciende la instrucción de materias específicas para aportar directamente al desarrollo de herramientas personales y sociales para el futuro.

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ANÁLISIS DE DELITOS Y OPERATIVOS DE LA PDI: EL FOCO EN EL ROBO Y ABIGEATO EN MAGALLANES

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