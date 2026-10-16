“SE HACE CONSERVACIÓN CON SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA”: GOBERNADOR FLIES PARTICIPA DEL 6° ENCUENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

El miércoles pasado, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, participó del 6° Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, llevado a cabo en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago. La decisión de participar tuvo como contexto que más del 60% de la superficie regional es área protegida.

La máxima autoridad loca fue panelista de la mesa: “De lo Regional a lo Comunal”, espacio en el que pudo compartir la experiencia local.

“Hemos podido compartir el impacto histórico de Magallanes en el ámbito de la conservación, siendo la región con mayor territorio en esta condición, tanto terrestre como marítimo, así como su influencia en las comunidades aledañas”, resumió Flies.

Ese impacto se traduce en una planificación exitosa: el 58% de los municipios de la Patagonia cuenta con planes de acción para involucrar a las comunidades con las áreas protegidas de sus localidades. A ello se suma que el 40% de las comunas de Magallanes tienen Planes de Desarrollo Turístico, que destacan las acciones de cambio climático a nivel comunitario.

El Gobernador agregó: “Hemos dicho: se hace conservación con sustentabilidad económica. Es así como los distintos factores de crecimiento de la región son fundamentales que conversen y lo puedan desarrollar en el contexto de nuestros parques nacionales”.

Germaynee Vela-Ruiz Figueroa, coordinadora general de la Estrategia de Comunidades Portal, contó que el encuentro “busca relevar la relación de las áreas protegidas con las comunidades para generar un beneficio mutuo”: “Este trabajo se enmarca en un trabajo que hacemos con la macrozona de la Patagonia, desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, con las 26 comunas, sus alcaldes y los tres Gobiernos Regionales, en una alianza que no tiene precedentes en nuestro país”.

​Hay también una colaboración activa, contó Flies, en el cambio institucional desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) respecto a la administración de las áreas protegidas: “Queremos cooperar a que este esfuerzo, tanto en lo que significa planes de manejo, desarrollo de nuevas áreas de impacto turístico, y también cómo esto conversa con otras líneas productivas de la región, puedan seguir adelante”.

Entre los asistentes también hubo representantes de los ministerios de Economía, de Medio Ambiente y del sector turismo.

​

​



​



​

