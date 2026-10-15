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15 de octubre de 2026

SEREMI DE SALUD Y DEPORTE IMPULSAN DIFUSIÓN DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO *4141 EN RECINTOS DEPORTIVOS DE PUNTA ARENAS

​Se exhibirán mensajes en los tótems digitales del Centro Elige Vivir Sano, Gimnasio Fiscal y Polideportivo 18 de Septiembre.

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​Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención del suicidio y ampliar el conocimiento de los servicios de apoyo disponibles, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la SEREMI del Deporte, junto al Instituto Nacional de Deportes (IND), anunciaron una colaboración para difundir la línea *4141, “No estás solo, no estás sola”, en distintos espacios deportivos de Punta Arenas.

 
En este contexto, la SEREMI de Salud (S), Vivian Garay; el SEREMI del Deporte, Jacques Roux; y representantes del IND visitaron el Centro Elige Vivir Sano, donde conocieron la gráfica informativa exhibida en uno de sus tótems digitales. Esta iniciativa también se implementará en el Gimnasio Fiscal y el Polideportivo 18 de Septiembre, aprovechando estos espacios de alta concurrencia para acercar información preventiva a personas de distintas edades.

 
La SEREMI de Salud (S), Vivian Garay, explicó: “Primero un agradecimiento al IND por la colaboración intersectorial para poder promocionar el *4141, que tiene por objetivo poder atender aquellas personas que pasan por un momento complejo y que pueden recibir una ayuda a través de esta línea de prevención de suicidio, donde serán atendidos por profesionales psicólogos que están las 24 horas del día, los siete días de la semana, para poder conversar y ayudarlos en momentos de crisis”.

 
Asimismo, destacó que desde el sector salud se busca promover que la comunidad conozca este servicio, comparta la información con sus familias y genere espacios de conversación sobre la prevención del suicidio, contribuyendo a derribar barreras para solicitar ayuda oportunamente.

 
Jacques Roux Vidal, Seremi de Deportes, resaltó que "desde deportes tenemos las puertas abiertas a cualquier iniciativa de prevención en salud mental. En este caso, disponemos de pantallas led para reforzar el mensaje de la línea de prevención del suicidio *4141. En nuestros recintos circula un gran flujo de personas diariamente, por lo que es muy importante poder fortalecer el mensaje. Desde nuestro gobierno trabajamos de manera colaborativa en este tipo de instancias que tienen un gran impacto en la comunidad".

 
En tanto, el jefe de actividad física del Instituto Nacional de Deportes (IND), Claudio Parada, explicó: “Nos sumamos también a esta campaña como mesa intersectorial y apoyamos esta situación que hoy día también le está tocando fuerte a nuestra región como es el suicidio, así que participamos en lo que es la difusión de información preventiva. Así que le recordamos a la comunidad que cuando alguien tenga algún problema asociado a riesgo suicida, llame al *4141 y ahí lo van a atender psicólogos y psicólogas especialistas en esta área, relevando la importancia de ser escuchado ante situaciones que nos puedan afectar”.

 
Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, liderada por la Autoridad Sanitaria e integrada por 28 instituciones de los ámbitos de la salud, el intersector y el mundo académico, entre ellas el IND. Su trabajo busca fortalecer la coordinación y el desarrollo de estrategias de promoción de la salud mental y prevención del suicidio, considerando las necesidades de la población regional.

 
Finalmente, desde la SEREMI de Salud se reiteró el llamado a la comunidad a reconocer las señales de alerta, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, promoviendo el diálogo abierto sobre la salud mental y la búsqueda oportuna de ayuda. Asimismo, se enfatizó que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida, en la que el apoyo familiar, social y comunitario cumple un papel fundamental.

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