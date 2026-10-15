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15 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS RETIRA 200 TONELADAS DE RESIDUOS

​Los trabajos abarcaron el tramo comprendido entre Oscar Viel y Bellavista, con el retiro de madera y desechos acumulados tras el temporal.

LIMPIEZA DE PLAYA (5)

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos de limpieza del borde costero del sector sur de la comuna, específicamente en el tramo comprendido entre Oscar Viel y Bellavista, donde se retiraron 200 toneladas de material acumulado tras el reciente temporal, correspondientes a 130 toneladas de troncos y 70 toneladas de basura.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que estas labores se realizaron luego de priorizar otros puntos afectados por las condiciones climáticas, como la Costanera y el Humedal Tres Puentes, donde se trabajó para enfrentar problemas de acumulación de agua e inundaciones. "Estamos en un sector que es bastante utilizado por algunos vecinos, pero tuvimos que postergar su limpieza porque priorizamos la Costanera. También estuvimos trabajando en el Humedal Tres Puentes, donde, si bien la Ruta 9 estaba limpia, por el sector posterior teníamos un problema de inundación permanente. Ahora estamos concluyendo los trabajos en este lugar, donde encontramos una gran cantidad de troncos", señaló.

La autoridad local agregó que, con estas labores, se está cerrando la primera etapa de intervención del borde costero, aunque todavía quedan sectores que requieren atención. "En total fueron 200 toneladas de basura y madera. Una parte importante correspondía a troncos, y aunque lo más relevante ya fue retirado, el lugar no está completamente limpio. Por eso, durante los próximos días vamos a solicitar algún tipo de intervención adicional", indicó.

El jefe comunal también destacó el apoyo de la Armada de Chile durante las jornadas anteriores y señaló que el municipio está aprovechando la ventana de buen tiempo para revisar cauces y caminos, con el objetivo de identificar mejoras que permitan enfrentar de mejor manera eventuales nuevos episodios de precipitaciones intensas. "Nos preocupa que pensemos que esto fue un evento que ocurre una vez en la vida. Con el cambio climático estamos viendo que en poco tiempo puede caer mucha lluvia, provocando colapsos en distintos lugares. No podemos seguir trabajando con modelos de hace 20 años, porque las condiciones han cambiado. Puede que no llueva durante muchos días, pero de repente se concentra toda el agua en un solo episodio", advirtió.

En ese contexto, el edil enfatizó la necesidad de actualizar la información sobre las zonas de riesgo y avanzar en medidas preventivas antes de que se produzcan nuevas emergencias. Asimismo, el alcalde planteó la importancia de abordar la limpieza de los cauces y retirar el barro y los materiales acumulados, sin esperar a que vuelvan las lluvias de invierno. "Lo que buscamos es que nuestra ciudad esté preparada y que los vecinos no se vean afectados por estos cambios climáticos, que lamentablemente están provocando estragos en distintas partes del mundo. La prevención y la planificación son fundamentales para reducir los riesgos y responder de mejor manera ante nuevos temporales", concluyó.

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