EMBAJADOR BRITÁNICO SE REÚNE CON ALCALDE DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE TENSIÓN POR LAS FALKLAND/MALVINAS

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, se reunió este miércoles con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en medio de las fricciones diplomáticas entre Chile y Argentina por la eventual reanudación del comercio entre Magallanes y las islas Malvinas.

El diplomático se encuentra desde el martes en el país realizando una serie de reuniones. Sin embargo, durante esta jornada se informó de su encuentro con el jefe comunal en dependencias del municipio.

Uno de los principales temas de conversación sería precisamente la relación comercial con las islas Malvinas. La reunión podría extenderse por cerca de 20 minutos.

A su llegada al municipio, Concar fue consultado por la prensa sobre su opinión respecto de las reacciones de Argentina ante la eventual reanudación del comercio, pero el embajador no quiso responder.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich ha sido enfático en señalar que buscan que Punta Arenas se convierta en proveedor de las islas Malvinas.

"Esto se tiene que leer tal cual es. Como alcalde de Punta Arenas, lo que estamos haciendo es reabrir un comercio histórico con las islas, uno que es muy lucrativo, y buscamos como municipalidad generar más empleo y desarrollo económico para empresas magallánicas", explicó en septiembre a Canal 24 Horas.

Asimismo, agregó: "Bajo ningún punto de vista estamos confrontando la posición que Chile ha tenido sobre la reclamación argentina respecto a la cuestión Malvinas-Falkland".

Fuente: 24horas.cl



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