MUSEO DE LAS COSAS ABRE SUS PUERTAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Un nuevo espacio cultural abrió sus puertas en el centro de Punta Arenas. Se trata del “Museo de las Cosas”, iniciativa que nació al alero de la tienda Vieja Patagonia y que reúne distintas colecciones vinculadas a objetos, oficios y espacios de la vida cotidiana.

El museo cuenta con ambientes dedicados a temáticas como antiguos almacenes, tabernas, juguetes, periódicos, barberías, cine y música, entre otras. La propuesta busca ofrecer un recorrido por distintas expresiones de la vida cotidiana y el patrimonio, tanto a los habitantes de la región como a turistas nacionales y extranjeros.

Alejandro Toro, periodista y creador del espacio, explicó que el proyecto surgió de un trabajo desarrollado durante los últimos años en Vieja Patagonia. La iniciativa comenzó a tomar forma durante la pandemia, con el concepto de tienda-museo, y actualmente integra la tienda de libros, antigüedades y souvenirs, el museo y el periódico Vieja Patagonia, disponible en formato digital e impreso.

El “Museo de las Cosas” se encuentra en calle Lautaro Navarro 894, esquina José Menéndez, en Punta Arenas. El ingreso es mediante aporte voluntario y los horarios de visita se pueden consultar en las cuentas de Instagram @viejapatagonia y @museodelascosasviejapatagonia.

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