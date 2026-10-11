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11 de octubre de 2026

MUSEO DE LAS COSAS ABRE SUS PUERTAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

​El espacio, ubicado en la esquina de Lautaro Navarro con José Menéndez, reúne colecciones dedicadas a objetos y espacios de la vida cotidiana. La entrada es mediante aporte voluntario.

Foto Museo 1

Un nuevo espacio cultural abrió sus puertas en el centro de Punta Arenas. Se trata del “Museo de las Cosas”, iniciativa que nació al alero de la tienda Vieja Patagonia y que reúne distintas colecciones vinculadas a objetos, oficios y espacios de la vida cotidiana.

El museo cuenta con ambientes dedicados a temáticas como antiguos almacenes, tabernas, juguetes, periódicos, barberías, cine y música, entre otras. La propuesta busca ofrecer un recorrido por distintas expresiones de la vida cotidiana y el patrimonio, tanto a los habitantes de la región como a turistas nacionales y extranjeros.

Alejandro Toro, periodista y creador del espacio, explicó que el proyecto surgió de un trabajo desarrollado durante los últimos años en Vieja Patagonia. La iniciativa comenzó a tomar forma durante la pandemia, con el concepto de tienda-museo, y actualmente integra la tienda de libros, antigüedades y souvenirs, el museo y el periódico Vieja Patagonia, disponible en formato digital e impreso.

El “Museo de las Cosas” se encuentra en calle Lautaro Navarro 894, esquina José Menéndez, en Punta Arenas. El ingreso es mediante aporte voluntario y los horarios de visita se pueden consultar en las cuentas de Instagram @viejapatagonia y @museodelascosasviejapatagonia.


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