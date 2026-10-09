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9 de octubre de 2026

ULTRANAV DE LA FAMILIA VON APPEN PRESENTA PROYECTO PORTUARIO POR US$80 MILLONES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

La iniciativa portuaria se ubica en las comunas de Punta Arenas y Río Verde y se justifica por las necesidades lógicas de la zona, apelando principalmente a la industria del hidrógeno verde.

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La naviera Ultranav, vía la sociedad Portuaria Otway Ltda, presentó ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto portuario para la zona donde hoy está el Muelle Otway.

La iniciativa ligada a la familia Von Appen contempla una inversión de US$80 millones y “considera la habilitación y operación de un proyecto portuario y logístico”, según explicó la firma tras ingresar la declaración de impacto ambiental (DIA).

En detalle, el objetivo del “Proyecto logístico y portuario Otway” es el “atraque, transferencia y traspaso de carga, desembarque, almacenamiento temporal y transporte de cargas libres, incluyendo carga sobredimensionada y componentes asociados a proyectos de terceros.

La iniciativa se justifica para “atender la demanda logística vinculada al desarrollo de proyectos industriales y de infraestructura en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, optimizando el uso de infraestructura portuaria existente y habilitando áreas terrestres complementarias para el manejo eficiente de dichas cargas”.

Ante este contexto, las obras se realizarán en el sector Muelle Otway y La Rivera. También se considera la “zona de apoyo logístico, localizada en la comuna de Punta Arenas”.

Las obras se proyecta que comiencen en el segundo semestre del 2028 y estén listas el primer trimestre del 2030.

En tanto, la mano de obra proyectada en la fase de construcción es en promedio 120 personas y un máximo de 170. En tanto, en operación, el número de empleos promedio bajó a 57 y en su nivel más alto es de 91.

La firma también explica que “el Proyecto contempla la reutilización de infraestructura portuaria existente en Isla Riesco, la cual formó parte del ‘Proyecto Portuario Isla Riesco’, calificado ambientalmente favorable y que en la actualidad se encuentra en fase de cierre finalizada”.

Otro de los argumentos para justificar el proyecto es que “en el marco de la gobernanza regional para la transición energética, integrada por organismos públicos y privados como ENAP, EPA y el titular, se ha reconocido la necesidad de contar con una solución privada complementaria a la infraestructura existente para atender los requerimientos logísticos de la industria del hidrógeno verde, justificando la localización y habilitación del proyecto”.

Ultranav es un grupo naviero nacido en 1960 con 12 empresas ligadas a la operación portuaria y con presencia en 21 países.

Fuente: latercera.com





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