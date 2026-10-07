ESTRECHO DE MAGALLANES: CÁMARA PIDE A KAST PRIORIZAR INTERESES DE CHILE ANTE ARGENTINA Y AGILIZAR RENOVACIÓN DE AVIONES DE COMBATE

​La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes volvió este martes al debate en la Cámara de Diputados. En una sesión especial convocada para abordar los cuestionamientos formulados durante este año por altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas respecto de la zona austral, los parlamentarios aprobaron siete solicitudes de resolución dirigidas al Presidente Kast.

La instancia contó con la presencia de los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y tuvo como antecedente -entre otras- las declaraciones realizadas en agosto por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

En una entrevista difundida el 23 de agosto por el canal de podcast La Fábrica, Valverde incluyó al Estrecho de Magallanes, la zona austral y el Paso Drake dentro de una referencia a la soberanía argentina, aludiendo a la necesidad de que su país mantenga presencia en ese sector por su relevancia como conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Los antecedentes de la sesión también recogieron una declaración realizada en abril por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina, contralmirante Hernán Montero, quien había planteado que la boca del Estrecho de Magallanes correspondía a Argentina. Ambos episodios fueron incorporados por los parlamentarios como parte de los fundamentos para convocar la instancia.

A ello se sumó la referencia a la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina, aprobada mediante el controversial decreto 457 en 2021, que describe el Estrecho de Magallanes como un espacio compartido. De acuerdo con los antecedentes expuestos ante la Cámara, esa calificación fue objeto de una protesta de Chile y el gobierno chileno continúa buscando su modificación.

Las siete resoluciones aprobadas

La primera resolución, identificada con el número 259, fue aprobada por 100 votos a favor y una abstención. El texto solicita reconocer la plena vigencia de los tratados limítrofes suscritos entre Chile y Argentina.

La resolución 260 recibió 85 votos favorables y 17 abstenciones. Esta iniciativa pide al Ejecutivo elaborar una política integral, con horizonte hasta 2040, destinada al resguardo de los límites en la zona sur del territorio nacional.

En tanto, la resolución 261 fue aprobada por 60 votos a favor, 31 en contra y nueve abstenciones. El planteamiento solicita que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anteponga los intereses de Chile por sobre su afinidad política en las relaciones con Argentina.

La resolución 262 obtuvo 83 votos favorables y 12 abstenciones. En ella se pide revertir los recortes presupuestarios contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos recientemente ingresado al Congreso, particularmente aquellos que afectan a la Región de Magallanes.

La quinta iniciativa, correspondiente a la resolución 263, consiguió 59 votos a favor, 12 en contra y 25 abstenciones. Su contenido apunta al resguardo de la soberanía nacional y de la autonomía de la política exterior chilena, especialmente frente a eventuales intervenciones de grandes potencias en asuntos internos.

La resolución 264, por su parte, fue respaldada por 66 diputados, mientras cuatro votaron en contra y 26 se abstuvieron. La propuesta solicita que ante cualquier nueva declaración oficial proveniente de Argentina que desconozca los resultados vigentes se formulen las correspondientes protestas formales.

Finalmente, la resolución 265 alcanzó 54 votos a favor, 15 en contra y 25 abstenciones. El texto valora la conducción diplomática y de defensa desarrollada por las autoridades nacionales y pide acelerar el proceso de renovación de aviones de la Fuerza Aérea (FACH) para fortalecer la presencia y el control de la zona de Magallanes.

“La soberanía de Chile no se transa”

Durante el debate parlamentario, el diputado DC Cristian Mella sostuvo que la discusión debía centrarse en la defensa de los intereses nacionales por sobre las diferencias entre oficialismo y oposición.

“Yo creo que hoy día al menos tenemos un consenso y si estamos acá no es para hablar del gobierno u oposición, sino que hablar directamente de Chile y lo primero y más importante es decirlo con toda su fuerza, decirlo con todas sus letras, que la soberanía de Chile no se transa, la soberanía de Chile no se negocia y mucho menos se puede relativizar por declaraciones desafortunadas”, expresó.

A la vez, vinculó las declaraciones conocidas durante este año con el contenido del decreto argentino de 2021 y cuestionó la respuesta entregada por el gobierno chileno frente a esos antecedentes.

“Una vez puede ser un error, dos veces un descuido, pero tres veces termina fijando una línea de la cual nosotros tenemos que hablar y tenemos que, por supuesto, declarar con fuerza cuáles son los principios, cuál es la historia que Chile tiene que defender”, afirmó.

El diputado decé también cuestionó las distintas posiciones expresadas por autoridades chilenas respecto de la eventual modificación del decreto argentino y planteó interrogantes sobre la estrategia seguida por La Moneda.

“La primera pregunta que quiero plantear es cuál fue la primera respuesta del gobierno de Chile, acá creo que es sumamente relevante, no solamente para no para que lo tomen como una confrontación directa, sino que para que se pueda entregar respuestas concretas a este Congreso y también a la ciudadanía”, manifestó.

Oficialismo cuestiona el tono del debate

Desde el oficialismo, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) cuestionó que la Cámara volviera sobre declaraciones que, a su juicio, ya habían recibido respuestas oficiales.

“Hoy día se insiste para preguntar lo que ya se ha contestado, sin pensar o sin considerar o sin sopesar el perjuicio que esto puede traer para nuestra imagen internacional”, sostuvo.

El parlamentario agregó que los cuestionamientos públicos a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores podían tener efectos más allá del debate interno.

“Las frases que se están citando en el documento que nos convoca hoy día son frases que ya se han aclarado, se han desdicho las personas que las dijeron, los errores que cometieron los precisaron”, indicó.

También destacó el entendimiento alcanzado entre las autoridades de ambos países respecto de los tratados limítrofes.

“Aquí se ha logrado que expresamente las autoridades argentinas, en conjunto con las autoridades chilenas, han declarado y reafirmado el valor de ambos tratados internacionales y que sin lugar a dudas el estrecho de Magallanes es único y exclusivamente chileno. ¿Tiene sentido entonces que reflotemos el asunto?”, preguntó.

En una línea similar, el diputado RN Luis Pardo advirtió sobre las consecuencias de convertir las diferencias en materia internacional en una disputa política interna.

“La conducción de las relaciones exteriores, todos sabemos, es una responsabilidad constitucional del Presidente de la República y hasta ahora nunca había sido transformada en una materia de disputa política”, manifestó.

Pardo agregó que la institucionalidad contempla espacios para abordar las discrepancias y que, tradicionalmente, las diferencias internas habían evitado trasladarse a la conducción de la política exterior.

“Hoy día probablemente muchos expertos de países con los cuales tenemos diferencias y tenemos intereses contrapuestos están observando con mucha satisfacción este show que hemos dado institucional en las últimas semanas”, cuestionó.

“Ministro, le quedó grande el poncho”

Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri centró sus intervenciones en la actuación del Ejecutivo frente a los cuestionamientos provenientes desde Argentina.

“La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es clara indiscutida y está respaldada por tratados internacionales. La pregunta no es esa, la pregunta es si el gobierno ha defendido esa soberanía con la firmeza que Chile exige”, manifestó.

También puso el foco en el carácter estratégico del territorio austral y cuestionó la posición adoptada por el Ejecutivo frente al gobierno de Javier Milei.

“¿Qué hizo el Presidente Kast? Recibió con honores al presidente Milei. Si bien, ambos gobiernos firmaron una declaración que reconoce la soberanía chilena, el decreto argentino 475, que habla del control conjunto, sigue vigente. ¿Qué dijo el Presidente Kast? Que no exigiría su derogación”, sostuvo.

El legislador PS cuestionó además la política exterior del Ejecutivo y la relación con el gobierno argentino, utilizando un tono crítico respecto de la cercanía ideológica entre ambas administraciones.

“Este gobierno antepone la afinidad ideológica al interés nacional. A quienes dicen que fiscalizar al canciller debilita a Chile, que lo tengan claro: lo que debilita al país es un gobierno bueno para sacarse fotos en las fragatas, pero cuando los que amenazan la soberanía de nuestro país son sus aliados de la ultraderecha, actúan de una manera pusilánime y genuflexa. Ministro, le quedó grande el poncho”, cerró.

Fuente: latercera.com

