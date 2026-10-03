TRÁFICO DE DATOS MÓVILES AUMENTA 17% EN MAGALLANES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

El tráfico de datos móviles de Entel en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena aumentó un 17% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Según los datos entregados por la compañía, el incremento se registró en las 16 regiones del país.

A nivel nacional, el tráfico peak de datos móviles de Entel también creció un 17% durante el primer semestre, mientras que junio concentró el mayor nivel de demanda. Durante ese mes, el volumen máximo alcanzó los 10.043.890 GB, cifra que representa un aumento de 23,4% respecto de junio de 2025.

De acuerdo con un reporte de Entel, Instagram fue la aplicación que concentró la mayor participación del tráfico de datos durante el semestre, con un 15,4% del total. Le siguieron TikTok, con 12,8%, y la navegación y búsqueda en internet, con 12,5%, categoría que registró un crecimiento cercano al 66% respecto del período anterior.

El listado también ubicó a Facebook con un 11,7% y YouTube con un 10,7% de participación. En el segmento de streaming pagado, Netflix registró el mayor tráfico, seguido por Disney+ y HBO Max, mientras que Spotify alcanzó un crecimiento de 26,5% durante el primer semestre.

En paralelo, Entel informó que cerró junio con 5.354.864 clientes móviles pospago a nivel nacional. La compañía también reportó un aumento de 15,1% en sus conexiones de internet fijo durante los últimos doce meses, alcanzando 70.224 nuevas conexiones respecto de junio de 2025.

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