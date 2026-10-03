3 de octubre de 2026
SERNATUR LANZA APLICACIÓN PARA PLANIFICAR VIAJES Y DESCUBRIR ATRACTIVOS DE MAGALLANES Y CHILE
La aplicación Chile Travel App es gratuita para dispositivos iOS y Android e integra información sobre atractivos turísticos, itinerarios y servicios registrados en Sernatur, además de herramientas de georreferenciación e inteligencia artificial.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) presentó Chile Travel App, una nueva aplicación móvil que permite descubrir atractivos, organizar itinerarios y planificar viajes por Chile. La herramienta está dirigida tanto a turistas extranjeros como a viajeros nacionales e incorpora información para quienes recorren la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
La plataforma reúne datos sobre alojamientos, restaurantes, operadores turísticos y otros servicios registrados en Sernatur. También permite acceder a información según la ubicación del usuario, consultar experiencias cercanas y adaptar las recomendaciones a sus gustos y preferencias.
El director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, destacó la utilidad de la aplicación para quienes visitan la zona, ya que facilita el descubrimiento de atractivos, la planificación de recorridos y la búsqueda de servicios turísticos registrados.
Entre sus funcionalidades, Chile Travel App incorpora un asistente basado en inteligencia artificial para resolver consultas durante el viaje y accesos directos a los números de emergencia de Chile, como Ambulancias (131), Bomberos (132) y Carabineros (133).
La aplicación está disponible gratuitamente en español e inglés para dispositivos iOS y Android. También complementa la información turística publicada en los sitios oficiales chile.travel y chileestuyo.cl.
El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.
El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.