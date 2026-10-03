SERNATUR LANZA APLICACIÓN PARA PLANIFICAR VIAJES Y DESCUBRIR ATRACTIVOS DE MAGALLANES Y CHILE

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) presentó Chile Travel App, una nueva aplicación móvil que permite descubrir atractivos, organizar itinerarios y planificar viajes por Chile. La herramienta está dirigida tanto a turistas extranjeros como a viajeros nacionales e incorpora información para quienes recorren la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La plataforma reúne datos sobre alojamientos, restaurantes, operadores turísticos y otros servicios registrados en Sernatur. También permite acceder a información según la ubicación del usuario, consultar experiencias cercanas y adaptar las recomendaciones a sus gustos y preferencias.

El director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, destacó la utilidad de la aplicación para quienes visitan la zona, ya que facilita el descubrimiento de atractivos, la planificación de recorridos y la búsqueda de servicios turísticos registrados.

Entre sus funcionalidades, Chile Travel App incorpora un asistente basado en inteligencia artificial para resolver consultas durante el viaje y accesos directos a los números de emergencia de Chile, como Ambulancias (131), Bomberos (132) y Carabineros (133).

La aplicación está disponible gratuitamente en español e inglés para dispositivos iOS y Android. También complementa la información turística publicada en los sitios oficiales chile.travel y chileestuyo.cl.

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