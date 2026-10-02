SERVIU INVITA A VECINOS DEL CERRO DE LA CRUZ A PARTICIPAR EN JORNADA CIUDADANA POR MEJORAMIENTO DE CALLES

" El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la consultora Patagonia Arquing, tienen el agrado de invitar a todas las vecinas, vecinos, organizaciones, instituciones y autoridades interesadas a participar en la Primera Jornada de Participación Ciudadana del proyecto " Mejoramiento Diversas Vías Sector Cerro de la Cruz, Punta Arenas ".





Esta instancia tiene como propósito presentar el proyecto y a los equipos a cargo de su desarrollo, además de generar un espacio de diálogo y participación donde la comunidad pueda compartir sus opiniones, inquietudes y propuestas, contribuyendo al diagnóstico y al futuro mejoramiento de las calles del sector.



La actividad se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 18:30 horas, en la sede de la Junta de Vecinos N.º 28 Cerro de la Cruz, ubicada en calle José Menéndez 151, Punta Arenas.

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¡Tu opinión es importante! Te invitamos a ser parte de este proceso y a contribuir, desde tu experiencia, al mejoramiento de los espacios públicos de nuestro sector.



¡Súmate y participa! ¡Te esperamos!".





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