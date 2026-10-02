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2 de octubre de 2026

CONAF CONMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DE LOS Y LAS GUARDAPARQUES

Para la próxima temporada 2026-2027, serán más de 150 guardaparques quienes estarán a cargo de la conservación y protección de las áreas protegidas de la región.

guardaparques, equipo de CONAF y SBAP en Reserva Nacional Magallanes
En el marco del Día Nacional de las y los Guardaparques, que se conmemora el día 30 de septiembre, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes rindió homenaje al equipo humano que resguarda el patrimonio natural, hídrico y científico en las 14 áreas protegidas de la región más austral del país.

Con diversos reconocimientos, visitas a medios locales y un encuentro de camaradería en la Reserva Nacional Magallanes, junto al equipo de los distintos departamentos de CONAF y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se conmemoró esta fecha que recuerda la creación de la Reserva Nacional Malleco en 1907, la primera del país.

Por tal motivo, se reconoció la labor de quienes aseguran la conservación de cerca del 62 % de la superficie regional, lo que representa el 52 % del total de las Áreas Protegidas de Chile, abarcando fiordos y glaciares como los del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, la estepa del Parque Nacional Pali Aike, la fauna del Monumento Natural Los Pinguinos, la cercanía arqueológica del Monumento Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Torres del Paine, la biodiversidad biológica de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, los recursos y patrimonios naturales que alberga la Reserva Nacional y la extensión del Parque Nacional Torres del Paine. 

En esta jornada conmemorativa, la institución destaca especialmente la trayectoria de Fabián Mauricio Igor Alvarado, guardaparque del Parque Nacional Torres del Paine, designado como Guardaparque Destacado de la Región de Magallanes para el año 2026 en reconocimiento a su compromiso y valiosa gestión en el área silvestre protegida más concurrida de la región, quién se trasladó al norte del país para ser parte del acto de reconocimiento que la institución realizó a nivel nacional. 

En el encuentro regional realizado en la Reserva Nacional Magallanes, entregaron sus palabras de reconocimiento el director regional de CONAF, John Revello, además del director regional del SBAP, Alejandro Fernández, servicio que desde el próximo año se hará cargo de todas las áreas protegidas de Magallanes.

Para la próxima temporada 2026-2027, serán más de 150 guardaparques quienes estarán a cargo de la conservación y protección de las áreas protegidas de la región.

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