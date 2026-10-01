GESTIÓN INTERSECTORIAL DEL SML HA PERMITIDO REDUCIR CIFRA DE CUERPOS ALMACENADOS EN SUS CÁMARAS

La gestión y almacenamiento de cadáveres es una de las tareas que compete al Servicio Médico Legal (SML) como componente crítico de su quehacer, el cual tiene un carácter transitorio y que amerita un manejo adecuado y digno al tratarse de personas fallecidas en circunstancias trágicas. Si bien este soporte técnico coincide en el tiempo con aquellos procesos conducentes a la identificación de las personas fallecidas y entrega de antecedentes a autoridades y familiares, la entrega final de un cuerpo puede verse afectada por circunstancias externas a la labor pericial.



En Magallanes, el director regional del SML, Dr. René Castro Cid, informó que han mantenido cadáveres almacenados en sus instalaciones durante períodos prolongados de tiempo, con casos que incluso han llegado a los dos años. En el caso de fallecidos extranjeros, por ejemplo, pese a afrontar situaciones críticas, como lo fue el trágico deceso de cinco turistas extranjeros en Torres del Paine (noviembre de 2025), “hemos desarrollado las gestiones con las instituciones policiales, el Ministerio Público, y con los cuerpos consulares o con los mismos familiares o personas mandatadas por éstos, para conseguir los antecedentes necesarios que nos permitan corroborar las identidades. Y eso nos ha ayudado a acelerar los tiempos de espera de extranjeros que pudiesen permanecer en nuestras dependencias, reduciendo los tiempos para su entrega”.



Respecto a otros casos, asociados a fallecidos con residencia en Chile, señaló que, se activan las redes de búsqueda de familiares, a través de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Hay casos en donde las personas fallecidas no tienen familiares cercanos, y en otros las familias han manifestado desinterés por gestionar el retiro una persona fallecida, lo que lleva a tener que desarrollar otras gestiones que permitan el retiro desde el Servicio Médico Legal y el traslado a un cementerio.



“En estos casos hemos solicitado al Ministerio Público autorización para desarrollar las gestiones correspondientes. Con ayuda de la Asistencia Social de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, hemos podido conseguir gratuidad en las gestiones para la inhumación en el cementerio municipal, y gracias al apoyo de la sociedad civil, representada por dirigentes de juntas de vecinos, quienes se han acercado a consultar por sus vecinos fallecidos, hemos logrado una digna sepultación a estas personas Solo en el presente año hemos logrado que dos vecinos de la comuna hayan podido ser sepultados, dando termino a periodos de larga espera en nuestras dependencias”, subrayó



Actualmente manifestó que mantienen los restos de una persona en sus dependencias, esperando prontamente conseguir las autorizaciones necesarias por parte de las Instituciones Judiciales para permitir el descanso de sus restos mortales.



Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, destacó las gestiones que se están desarrollando activamente por el Servicio Médico Legal en esta materia, luego que en el presente año se diera la situación de contar con tres cadáveres almacenados, uno de ellos de larga data. A propósito de una inquietud que se abordó en el seno de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en la cual se revisaron las gestiones realizadas a la fecha, señaló que “en virtud ello por lo menos ya sólo quedaría un cuerpo de los tres que permanecían almacenados. Esto fue abordado por el SML de manera interinstitucional, siendo destacable su accionar en materia de coordinaciones y que de alguna manera apoyamos”.



La autoridad regional agregó que mediante una próxima resolución administrativa se espera poder dar curso a la inscripción de este último fallecido sin reclamar, para completar así su trámite de defunción, con lo cual será posible inhumar el cuerpo dentro de un corto periodo de tiempo.

