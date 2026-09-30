SENADOR BIANCHI CUESTIONA TRASLADO PENITENCIARIO A MAGALLANES Y ADVIERTE SOBRE LAS CONDICIONES DE LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

El senador por la región de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones distintos temas relacionados con la presencia del Estado en Magallanes, el reciente escenario generado por las declaraciones y diferencias con Argentina, el desarrollo económico regional y la agenda de seguridad.

En relación con el denominado “turismo de soberanía” y las recientes visitas de autoridades y parlamentarios a la zona, Bianchi planteó que la presencia estatal en Magallanes debe expresarse más allá de las materias vinculadas a defensa y soberanía territorial.

“Yo creo que el ejercicio de hacer soberanía y sobre todo de entender las condiciones de vida que tenemos en Magallanes, del alejamiento, del tema de los precios, no van solamente de la falta de especialistas, no van solamente por un tema de un mapa, de una bandera o subirse arriba a un tanque. Tienen que ver hoy día con que el Estado no desplace a una zona como la región de Magallanes y la importancia que corresponda”, sostuvo.

El parlamentario agregó que, a su juicio, situaciones vinculadas a servicios públicos y acceso a prestaciones también forman parte de la discusión sobre presencia estatal. “Yo entiendo que van a hacer ciertas inversiones en materia de defensa, pero yo insisto que el concepto tiene que ser mucho más amplio”, señaló, ejemplificando con la necesidad de contar con especialistas médicos y servicios adecuados en las distintas provincias de la región.

Bianchi también cuestionó que las visitas y anuncios de autoridades se traduzcan necesariamente en acciones concretas. “A mí más que importarme lo que señala Argentina respecto de Chile, me interesa lo que Chile señala respecto de Chile y de la región de Magallanes, porque es allí donde yo creo que tiene que existir la presencia del Estado”, afirmó.

Infraestructura y desarrollo económico

Al referirse a las prioridades que debería considerar una política de Estado para Magallanes, el senador puso énfasis en la infraestructura habilitante, particularmente en materia portuaria y antártica.

“Yo lo primero que creo que el progreso en la región de Magallanes tiene que tener con infraestructura que hoy día hay que habilitar, como por ejemplo la portuaria. O sea, si nosotros queremos realmente competir en serio y ser la región que mira hacia la Antártica, hoy día requiere de capacidad portuaria”, manifestó.

En esa línea, Bianchi planteó que las prioridades regionales deben considerar las características particulares de cada provincia y sostuvo que actualmente existen necesidades relacionadas con la reactivación económica y el comercio local.

“A mí me importa mucho más tener un puerto a tener más aviones de guerra. Sinceramente creo que eso es eso, es para hoy”, expresó.

El senador también apuntó a los precios diferenciados y al aprovechamiento de los recursos que genera la propia región. “No me interesa tanto las comisiones, no me interesan tanto los feriados. Me interesa que, por ejemplo, exista, si somos zona ganadera, un precio especial en los productos como la carne; me interesa que si nosotros somos productores de combustible, bueno, tengamos precio a lo menos igual que el resto de Chile en materia de combustible”, indicó.

Asimismo, planteó la necesidad de diversificar la matriz productiva regional y abrir nuevas alternativas económicas, señalando que Magallanes requiere avanzar hacia actividades que incorporen mayor tecnología y servicios.

Críticas al enfoque de seguridad

Durante la entrevista, Bianchi también abordó la agenda de seguridad y el debate legislativo sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). El senador sostuvo que el fallecimiento de un funcionario de Carabineros no debería derivar, a su juicio, en centrar la discusión exclusivamente en modificaciones constitucionales.

“Si al carabinero no lo mataron por la Constitución, lo mataron porque en la calle hoy día hay delincuentes que no están cumpliendo las penas que debiesen estar en las cárceles o porque las policías no tienen los instrumentos suficientes”, afirmó.

Respecto de la discusión sobre las RUF, señaló que durante la jornada anterior se había avanzado en la votación de la mayoría de los artículos. “Ayer votamos, yo te diría que un 80% de los artículos. Y yo espero que hoy esto no se entrampe justamente porque los caprichos políticos, porque quedan por votar cuatro artículos y si eso saldría hoy sería una buena noticia para el país”, sostuvo.

El senador también cuestionó lo que considera falta de una estrategia integral en materia de seguridad y pidió que el fortalecimiento presupuestario considere tanto a Carabineros como a Gendarmería.

“Yo veo que el Gobierno sigue sin tener una estrategia en materia de seguridad. No hay hoy día un plan”, afirmó, agregando que, a su juicio, se requieren recursos suficientes para dotar de mejores condiciones a los funcionarios encargados de enfrentar el crimen organizado.

Traslado de reo a Punta Arenas

Otro de los puntos abordados fue el traslado a Punta Arenas de un interno considerado de alta peligrosidad, programado para el 6 de octubre. Bianchi manifestó su preocupación por la medida y sostuvo que existen informes de Gendarmería que habrían advertido sobre las condiciones de seguridad para concretar el traslado.

“La cárcel de Punta Arena no tiene un módulo de máxima seguridad. Este sicario que nos van a enviar, lo envía el propio Poder Judicial”, afirmó el parlamentario.

Bianchi sostuvo que Gendarmería habría emitido inicialmente un informe desfavorable al traslado y posteriormente reiterado sus reparos. “Gendarmería emitió el informe cuando el informe negativo para el traslado. Bueno, he resuelto de forma contraria a lo que dice Gendarmería. Gendarmería vuelve a apelar y envía un informe más contundente respecto del peligro que va a revestir esto para Punta Arenas y para su cárcel”, relató.

Finalmente, el senador manifestó su expectativa de que la decisión pueda ser revisada antes de concretarse el traslado. “Yo espero que esto se paralice y no se produzca este traslado el 6 de octubre o, de lo contrario, quien no haya hecho, bueno, se tengan las consecuencias que pueden ser graves en cuanto a lo que puede pasar teniendo este reo no en las condiciones ni de cárcel”, señaló.





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