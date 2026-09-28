MAGALLANES AVANZA HACIA UNA RUTA FORMAL PARA LA COMPRA DE ORO DE PEQUEÑOS MINEROS

Un nuevo paso para fortalecer y formalizar la pequeña minería aurífera de Tierra del Fuego se concretó esta semana, con una agenda de trabajo entre la SEREMI de Minería de Magallanes, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la Universidad de Magallanes (UMAG) y productores de oro del Cordón Baquedano.



El martes 22 de septiembre, el seremi de Minería, Óscar Basualdo, junto a Juan Piero Espinoza, subgerente (s) de Comercialización de Minerales de ENAMI, se reunió en Porvenir con 16 pequeños mineros y productores auríferos. La jornada permitió presentar el modelo previsto para un Poder de Compra de Oro en Magallanes y explicar los requisitos de formalización y empadronamiento.





La ruta expuesta considera recepción e identificación del material, pesaje, fundición o preparación, muestreo, análisis para determinar la ley, valorización, liquidación y pago. Inicialmente se contempla recibir metal doré, polvo de oro y oro en pepitas, con trazabilidad, cámaras y supervisión del productor durante las etapas relevantes.



“Que ENAMI haya puesto los ojos en Magallanes, especialmente en los productores del Cordón Baquedano, y movilice a su personal para generar este poder de compra demuestra que están las condiciones para trabajar en conjunto”, destacó Basualdo.



La agenda continuó el miércoles 23 en Punta Arenas, donde representantes de la SEREMI y ENAMI se reunieron con profesionales laboratoristas de la UMAG. En la visita se revisaron las instalaciones y los equipos disponibles, además del procedimiento requerido para incorporar al laboratorio universitario en la futura ruta regional de compra.



El análisis técnico abordó la fundición y homogeneización, el muestreo, el ensayo a fuego, la determinación de ley, la trazabilidad y las condiciones de seguridad. También se identificó la necesidad de precisar capacidades y brechas de equipamiento antes de habilitar el servicio.



Este trabajo da continuidad al convenio ENAMI–UMAG, orientado a desarrollar capacidades regionales para analizar oro y respaldar mecanismos formales de comercialización. La iniciativa permanece en etapa de implementación y aún debe definir equipamiento definitivo, custodia, logística, frecuencia de atención y costos del servicio.



Las dos jornadas permiten avanzar desde el diseño hacia una ruta concreta de formalización, análisis y comercialización para la producción aurífera de pequeña escala en Magallanes.

