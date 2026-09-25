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25 de septiembre de 2026

SUBSECRETARIO DE LA NIÑEZ DIALOGÓ CON JÓVENES DE MAGALLANES SOBRE PROYECTO DE LEY DE ENTORNOS DIGITALES SEGUROS

En una actividad realizada en Punta Arenas, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, presentó a estudiantes de la comuna los alcances del proyecto de ley que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del ecosistema digital.

Diálogo 1
Como una forma de promover el diálogo sobre los riesgos asociados al uso de internet y las redes sociales, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, se reunió con estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas, para abordar los principales alcances del proyecto de ley sobre Entornos Digitales Seguros, iniciativa que busca aumentar la seguridad de niños y adolescentes en los ecosistemas digitales mediante nuevas regulaciones, herramientas para las familias y acciones de formación dirigidas a comunidades educativas.

El subsecretario Sánchez explicó que "la urgencia de avanzar en esta materia se sustenta en datos que evidencian el creciente impacto de la tecnología en la vida de niños y adolescentes. Entre ellos, destaca que el 55% de los niños utiliza pantallas antes de los siete años; que reciben su primer teléfono celular a los 10 años en promedio, y que el 15,1% ha sido víctima de ciberacoso durante el último año. Con esta iniciativa, nuestro gobierno busca avanzar hacia una mayor corresponsabilidad entre familias, plataformas digitales, establecimientos educacionales y el Estado, promoviendo un entorno digital más seguro para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia".

A su vez, la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, señaló que "en una región donde la meteorología muchas veces no permite que los niños y jóvenes puedan efectuar actividades al aire libre, sumado al contexto de que presentamos la tasa más alta de delitos de explotación sexual en estos grupos etarios, resulta fundamental abordar los riesgos a los que se enfrentan en los entornos digitales, desde una mirada integral, donde el Estado, las familias y las propias empresas que desarrollan tecnología, asuman una responsabilidad concreta. La mejor herramienta para proteger a los niños, niñas y adolescentes, será siempre la prevención, a través de la educación y la información oportuna".

La directora del establecimiento, Ester María Escalante, comentó que "como escuela hemos tenido suerte, porque nos hemos podido normar con respecto al uso del celular, sin embargo, seguimos teniendo problemas con las redes sociales, donde podemos observar que muchas veces se publican fotos poco adecuadas y comentarios sobre la apariencia física de otras personas, situaciones que debemos abordar de manera conjunta, promoviendo el respeto, la convivencia y el buen trato".

Regulación basada en los riesgos

La política fijaría lineamientos generales en materias de prevención, investigación, concientización, acompañamiento familiar y formación sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes y sus implicancias. Tendría una vigencia de seis años y sería evaluada periódicamente de acuerdo con la evidencia disponible y los resultados de su implementación.

El proyecto se encuentra en primer trámite legislativo y una vez ingresadas las indicaciones, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, retomará la discusión del articulado.
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