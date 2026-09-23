“CERO TAPUJOS, CERO RIESGOS” IMPULSA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS EN MAGALLANES

La matrona y ejecutora del proyecto de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) “Cero Tapujos, Cero Riesgos”, Camila Vásquez Ríos, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales objetivos de esta iniciativa, que busca fortalecer la educación sexual y la prevención en la comunidad de Magallanes. El programa contempla stands informativos, entrega de folletería y kits preventivos, además de intervenciones en espacios públicos y nocturnos de Punta Arenas y otras comunas de la región.

Uno de los principales focos está puesto en derribar mitos y estigmas asociados al VIH y las ITS, promoviendo el acceso a información confiable y el uso de medidas preventivas. La iniciativa busca llegar a distintos grupos etarios, incluyendo adolescentes y personas mayores, considerando que las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a personas de todas las edades y que la educación sexual debe abordar tanto la prevención como los aspectos emocionales y de salud mental.

Durante la conversación también se destacó la importancia del diagnóstico oportuno. Actualmente existen distintas alternativas para la detección del VIH, entre ellas los test rápidos, que permiten obtener resultados en aproximadamente 15 minutos, y los autotest. El acceso a estos procedimientos es confidencial y permite facilitar la pesquisa y posterior acceso al tratamiento cuando corresponde. Asimismo, se reforzó el concepto de “indetectable es igual a intransmisible”, asociado a las personas con VIH que mantienen una carga viral indetectable mediante tratamiento.

Como parte de las actividades de la campaña, durante esta jornada se instaló un stand en el módulo central de Zona Franca, entre las 16:00 y las 20:00 horas, con entrega de información, preservativos, lubricantes y kits de prevención de salud sexual. Las próximas intervenciones serán informadas a través de las redes sociales de la Seremi de Salud de Magallanes.





​

