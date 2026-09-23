Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

23 de septiembre de 2026

“CERO TAPUJOS, CERO RIESGOS” IMPULSA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS EN MAGALLANES

Buenos días región

camilavasquez

La matrona y ejecutora del proyecto de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) “Cero Tapujos, Cero Riesgos”, Camila Vásquez Ríos, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales objetivos de esta iniciativa, que busca fortalecer la educación sexual y la prevención en la comunidad de Magallanes. El programa contempla stands informativos, entrega de folletería y kits preventivos, además de intervenciones en espacios públicos y nocturnos de Punta Arenas y otras comunas de la región.

Uno de los principales focos está puesto en derribar mitos y estigmas asociados al VIH y las ITS, promoviendo el acceso a información confiable y el uso de medidas preventivas. La iniciativa busca llegar a distintos grupos etarios, incluyendo adolescentes y personas mayores, considerando que las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a personas de todas las edades y que la educación sexual debe abordar tanto la prevención como los aspectos emocionales y de salud mental.

Durante la conversación también se destacó la importancia del diagnóstico oportuno. Actualmente existen distintas alternativas para la detección del VIH, entre ellas los test rápidos, que permiten obtener resultados en aproximadamente 15 minutos, y los autotest. El acceso a estos procedimientos es confidencial y permite facilitar la pesquisa y posterior acceso al tratamiento cuando corresponde. Asimismo, se reforzó el concepto de “indetectable es igual a intransmisible”, asociado a las personas con VIH que mantienen una carga viral indetectable mediante tratamiento.

Como parte de las actividades de la campaña, durante esta jornada se instaló un stand en el módulo central de Zona Franca, entre las 16:00 y las 20:00 horas, con entrega de información, preservativos, lubricantes y kits de prevención de salud sexual. Las próximas intervenciones serán informadas a través de las redes sociales de la Seremi de Salud de Magallanes.



ChristianGarcia

CHRISTIAN GARCÍA PLANTEA “PONER PAÑOS FRÍOS” A EXPECTATIVAS POR EVENTUAL REACTIVACIÓN COMERCIAL CON FALKLANDS/MALVINAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE DE 57 AÑOS ACUSADO DE INGRESAR A UN DOMICILIO CON UN ARMA BLANCA EN RÍO SECO

Leer Más

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

subcomisariarioseco
nuestrospodcast
Renderproyecto-700x400

AFECTACIÓN A LAGARTIJA MAGALLÁNICA Y CHINGUES: LAS EXIGENCIAS A PROYECTO DE AMONÍACO VERDE POR US$ 4.700 MILLONES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
camilavasquez

“CERO TAPUJOS, CERO RIESGOS” IMPULSA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremimujer

SEREMI GABRIELA SÁNCHEZ DESTACA AVANCES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES “UNA MUJER QUE DENUNCIA DEBE ENCONTRAR UN ESTADO QUE LA PROTEJA DE MANERA OPORTUNA”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.