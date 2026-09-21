21 DE SEPTIEMBRE: GOBERNADOR FLIES RELEVA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES Y LA CONEXIÓN CON CHILOÉ

En el marco del Día del Trabajador Radial y de la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el gobernador regional Jorge Flies destacó el rol de las radios como medio de conexión con la comunidad y relevó la importancia estratégica de la región para el país, particularmente por su posición respecto del Estrecho y la proyección antártica. La autoridad también valoró la presencia de representantes del Gobierno central en las actividades desarrolladas durante los últimos días.

Durante la conversación, Flies planteó la necesidad de que las definiciones respecto de Magallanes se traduzcan en acciones concretas, mencionando entre las prioridades la conectividad, la inversión pública y la seguridad. En ese contexto, señaló que la región requiere una hoja de ruta definida para los próximos cuatro años y manifestó disposición a trabajar con el Gobierno central, independiente de las diferencias políticas, siempre que existan objetivos orientados al desarrollo regional.

Uno de los puntos abordados fue la conectividad entre Chiloé y Magallanes, considerando el impacto que tendrá la futura incorporación del Puente Chacao y la posibilidad de fortalecer alternativas marítimas para el transporte de personas, víveres y carga. Flies también mencionó la necesidad de revisar el funcionamiento del transporte aéreo hacia la zona austral y avanzar en medidas que permitan mejorar la conexión de territorios que, por sus características geográficas, requieren una presencia e infraestructura estatal permanente.





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