GOBIERNO RESPALDA NUEVO FERIADO REGIONAL POR LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

El Gobierno anunció este lunes que apoyará la idea de que el 21 de septiembre sea feriado regional en Magallanes, en el marco de la conmemoración del aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, ocurrida en 1843.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien destacó el significado de esta fecha para los habitantes de la región.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien destacó el significado de esta fecha para los habitantes de la región.

"Hoy 21 de septiembre conmemoramos una de las grandes hazañas de nuestra historia (...) queremos entregarles una noticia que sabemos tiene un profundo valor para esta región, porque hay fechas que merecen ser reconocidas", señaló Alvarado.

En ese contexto, el vicepresidente anunció que "como Gobierno hemos decidido anunciar y apoyar que el 21 de septiembre sea feriado regional en Magallanes".

Según explicó, la medida busca reconocer la historia y la identidad de la región, además del aporte realizado por distintas generaciones en el territorio austral.

"Lo hacemos como un reconocimiento a su historia, identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en el territorio austral", afirmó.

Fuente: 24horas.cl

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