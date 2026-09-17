INCENDIO DESTRUYE CASA DE MATERIAL LIGERO EN EL KILÓMETRO 35 DE LA RUTA 9 SUR

Durante esta jornada, un incendio estructural afectó a una vivienda de material ligero ubicada en el kilómetro 35 de la Ruta 9 Sur, específicamente hacia el interior del sector Río Amarillo. La emergencia motivó el rápido despliegue de los equipos de seguridad y emergencia de la comuna.

Personal de Carabineros pertenecientes al Retén Agua Fresca acudió al lugar para verificar la situación y asegurar el perímetro. Al llegar al sector, los efectivos policiales se entrevistaron con el propietario del inmueble afectado para recabar los primeros antecedentes del hecho.

El dueño de la vivienda relató que se encontraba solo en la propiedad cuando notó que las llamas comenzaban a propagarse rápidamente por la estructura. Ante la urgencia de la situación, logró ponerse a salvo saliendo a través de una ventana, resultando afortunadamente sin ningún tipo de lesiones.

Voluntarios de la Octava Compañía de Bomberos acudieron al lugar del siniestro para trabajar en la extinción del fuego. Tras las labores de los equipos de emergencia, se logró confirmar que no existía peligro de propagación hacia otras viviendas o terrenos aledaños.

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