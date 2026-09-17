Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

17 de septiembre de 2026

INCENDIO DESTRUYE CASA DE MATERIAL LIGERO EN EL KILÓMETRO 35 DE LA RUTA 9 SUR

​El siniestro movilizó a Carabineros del Retén Agua Fresca y a Bomberos hasta el sector de Río Amarillo. El único ocupante de la vivienda logró escapar ileso tras salir por una ventana.

WhatsApp Image 2026-09-17 at 21

Durante esta jornada, un incendio estructural afectó a una vivienda de material ligero ubicada en el kilómetro 35 de la Ruta 9 Sur, específicamente hacia el interior del sector Río Amarillo. La emergencia motivó el rápido despliegue de los equipos de seguridad y emergencia de la comuna.

Personal de Carabineros pertenecientes al Retén Agua Fresca acudió al lugar para verificar la situación y asegurar el perímetro. Al llegar al sector, los efectivos policiales se entrevistaron con el propietario del inmueble afectado para recabar los primeros antecedentes del hecho.

El dueño de la vivienda relató que se encontraba solo en la propiedad cuando notó que las llamas comenzaban a propagarse rápidamente por la estructura. Ante la urgencia de la situación, logró ponerse a salvo saliendo a través de una ventana, resultando afortunadamente sin ningún tipo de lesiones.

Voluntarios de la Octava Compañía de Bomberos acudieron al lugar del siniestro para trabajar en la extinción del fuego. Tras las labores de los equipos de emergencia, se logró confirmar que no existía peligro de propagación hacia otras viviendas o terrenos aledaños.

Noticia en desarrollo.

detenidosdrogas16092026

CARABINEROS O.S.7 DESARTICULA ASOCIACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INCENDIO DESTRUYE CASA DE MATERIAL LIGERO EN EL KILÓMETRO 35 DE LA RUTA 9 SUR

Leer Más

​El siniestro movilizó a Carabineros del Retén Agua Fresca y a Bomberos hasta el sector de Río Amarillo. El único ocupante de la vivienda logró escapar ileso tras salir por una ventana.

​El siniestro movilizó a Carabineros del Retén Agua Fresca y a Bomberos hasta el sector de Río Amarillo. El único ocupante de la vivienda logró escapar ileso tras salir por una ventana.

WhatsApp Image 2026-09-17 at 21
nuestrospodcast
subdereUFRO

SUBDERE COMPROMETE APOYO TÉCNICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO NATALES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-09-17 at 21

INCENDIO DESTRUYE CASA DE MATERIAL LIGERO EN EL KILÓMETRO 35 DE LA RUTA 9 SUR

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cp ruta protección

REFUERZAN RUTA DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Premio Medio Menor B Las Charitas 15-09-2026 (2)

APODERADAS DE “LAS CHARITAS” DESTACAN CONFIANZA QUE LES GENERA EL ESTABLECIMIENTO DE LA JUNJI, DISTINGUIDO POR LA ASISTENCIA DE SUS PÁRVULOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.