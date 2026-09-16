CÓNSUL (HON) DE CROACIA EN MAGALLANES INFORMA NUEVAS OBLIGACIONES PARA CIUDADANOS CROATAS DESDE DICIEMBRE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el cónsul honorario de Croacia en Magallanes, Alfredo Fonseca Mihovilovic, abordó las nuevas disposiciones que afectarán a los ciudadanos croatas y descendientes residentes en la región, destacando que desde el 1 de diciembre comenzará a regir un conjunto de trámites de carácter obligatorio.

Entre las nuevas exigencias se contempla la inscripción de nacimientos, matrimonios, fallecimientos, uniones de parejas del mismo sexo y modificaciones de nombre o apellido de ciudadanos croatas. Asimismo, se informó que la inscripción en el registro militar croata será obligatoria para los hombres con ciudadanía croata entre los 18 y 55 años, mientras que para las mujeres se mantendrá de carácter voluntario hasta los 50 años.

Fonseca explicó además que la eventual realización del entrenamiento militar corresponde a una situación distinta de la inscripción en el registro. En Croacia existe un entrenamiento militar de aproximadamente dos meses y las eventuales convocatorias consideran a personas entre los 18 y 29 años. El Consulado se encuentra actualmente recibiendo instrucciones para implementar estos procedimientos y se contempla facilitar parte de los trámites mediante mecanismos electrónicos.

Durante la entrevista también destacó la actividad de las instituciones de la comunidad croata en Magallanes y el creciente interés por obtener la ciudadanía croata, proceso que puede extenderse por aproximadamente dos años. Además, adelantó que el Consulado trabaja en una página web que reunirá información sobre trámites, aspectos culturales y antecedentes de Croacia, con el objetivo de facilitar el acceso a información para la comunidad regional.





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