TORNEO 10° ANIVERSARIO DE GO PÁDEL SE EXTENDERÁ POR DOS SEMANAS Y CONTEMPLA CATEGORÍAS DE PRIMERA A SÉPTIMA

En el programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones, conducido por Nesla Muñoz, el encargado de la transmisión de la liga, Nanito Soto, entregó detalles del próximo torneo aniversario de Go Pádel, actividad que busca conmemorar los 10 años de funcionamiento del recinto y reunir a jugadores de distintas categorías de la región.

El campeonato se desarrollará durante dos semanas, entre el 25 de octubre y el sábado 7 de noviembre, y contempla la participación de deportistas desde primera hasta séptima categoría, además de una posible categoría senior. La organización espera recibir un importante número de parejas, aunque deberá ajustar los cupos y programación debido a que el recinto cuenta con dos canchas. Las jornadas de competencia se concentrarán principalmente durante las tardes, mientras que las finales de todas las categorías se realizarán durante la jornada del sábado 7 de noviembre.

Como parte del cierre, la organización prepara una premiación y una actividad de camaradería para jugadores, familiares y personas vinculadas a la historia de Go Pádel. Durante la conversación también se destacó la evolución que ha experimentado este deporte en Magallanes, recordando los primeros años en que existían pocos espacios y torneos, hasta el actual crecimiento de la disciplina y el aumento sostenido de participantes.





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