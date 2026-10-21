21 de octubre de 2026
COMUNIDAD DEL PÁDEL EN MAGALLANES ORGANIZA TORNEO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
Vive Padel
En el marco del compromiso social que caracteriza a la región de Magallanes, la comunidad deportiva se une para apoyar las próximas Jornadas por la Rehabilitación. A través de un torneo solidario en formato americano, jugadores de Punta Arenas buscarán recaudar fondos para esta importante cruzada comunitaria. La iniciativa fue detallada recientemente en el programa Vive Padel, donde se destacó el rol del deporte como un punto de encuentro solidario.
La organizadora del evento y colaboradora del Centro de Rehabilitación, Gisela, explicó en los estudios de Radio Polar que la actividad se realizará el próximo sábado 7 de noviembre en las canchas de Viento Austral. Con una inscripción de 20 mil pesos, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar que incluirá comida, música y diversos premios. La profesional valoró el trabajo del recinto de salud e invitó a todos a colaborar activamente.
Además del aspecto solidario, la actualidad competitiva local también tuvo espacio durante la emisión de Vive Padel a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones. El jugador y organizador Andrés confirmó el inicio de la cuarta y última fecha de la Liga Padel Magallanes, certamen que reúne a 119 parejas. Las finales de este torneo regional se disputarán el domingo, cerrando un intenso mes para esta disciplina deportiva.
CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO PARA HABITANTES DE “VILLA LAS ETNIAS”
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.