SENAPRED PREMIÓ A LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS PREVENTIVOS DE DIBUJO, FOTOGRAFÍA Y RELATO EN MAGALLANES

​Tras el propósito de reconocer y visibilizar el talento y la participación de la comunidad escolar y ciudadana en la representación artística de la prevención, preparación y memoria ante desastres naturales, este sábado se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los concursos organizados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) Magallanes.



La actividad, que tuvo lugar en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas, se enmarcó dentro de la Expo Emergencias Magallanes y las conmemoraciones del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres. Durante la jornada, se agradeció especialmente a los colaboradores privados e instituciones que hicieron posibles los incentivos y premios, entre ellos ULOG y las empresas de servicios básicos GASCO, Aguas Magallanes y EDELMAG.



El director regional de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades Coreaga, destacó tras la entrega de distinciones. "En este Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) junto a nuestras instituciones y empresas colaboradoras, nos hemos reunido con un propósito fundamental: promover una cultura de prevención, preparación y resiliencia en nuestra comunidad magallánica".



Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la iniciativa y el rol de las disciplinas creativas en la sociedad. " A partir del arte podemos acudir directamente a la prevención y a la toma de conciencia. Cuando un niño dibuja cómo evacuar o un fotógrafo rescata las huellas de un incendio, estamos construyendo memoria colectiva y herramientas culturales que nos permiten ser una región mucho más preparada y resiliente ante las emergencias".





LOS GALARDONADOS

En el concurso de dibujo infantil y juvenil "Dibujando un territorio más seguro", los reconocimientos fueron los siguientes:

Categoría 1º a 4º Básico: El primer lugar fue para Aurora Emilia Aguilar Gutiérrez (8 años, escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir) por su obra “Evacuando entre todos”. El segundo lugar lo obtuvo Renata Aurora Wigstrom Ahern (9 años, escuela Elba Ojeda Gómez de Punta Arenas) con “Incendio Forestal en Torres del Paine”. El tercer lugar fue para Isabella Ignacia Córdova Letelier (9 años, escuela Elba Ojeda Gómez de Punta Arenas) por “Mi búnker para protegerme de los fuertes vientos y los tornados”.



Categoría 5º a 8º Básico: El primer lugar se lo adjudicó Antonella Constanza Paz Lezcano Vallejos (13 años, escuela España de Punta Arenas) por su obra “Un territorio más seguro”. El segundo lugar recayó en Pascalle Dominga Risco González (13 años, escuela Punta Delgada de San Gregorio) con “Siempre listo”. El tercer lugar fue para Mhia Monserrat Ascencio Ferreira (11 años, escuela España de Punta Arenas) por su dibujo “Un territorio más seguro”.



En el Concurso Regional de Fotografía y Relato "Memorias que previenen: historias de desastres en Magallanes", enfocado en rescatar vivencias a través del lente y la palabra, los ganadores fueron:

Primer Lugar: Fernando Nicolás Jacob Valenzuela Morales (27 años, Punta Arenas) con su destacada obra “La Tierra y sus huellas geológicas en la Reserva Nacional Magallanes”.

Segundo Lugar: Thierry Dupradou (61 años) con su relato y fotografía “Vestigios del incendio forestal de 2011-2012 frente al macizo del Paine”.

Tercer Lugar: Rubén Felipe León Letelier (34 años, Cabo de Hornos) con su obra y relato “Entre barros y sonrisas”.



La jornada concluyó con una invitación a los asistentes a recorrer los estands preventivos y visitar la exposición con los trabajos ganadores exhibidos en el centro comercial.



