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20 de octubre de 2026

ALCALDE RADONICH Y MINISTRA TOLEDO COORDINAN ACCIONES PARA ENFRENTAR DESAFÍOS AMBIENTALES

La reunión abordó la continuidad operacional del vertedero municipal, el apoyo técnico para avanzar hacia el nuevo relleno sanitario y el compromiso de Punta Arenas con la medición de su huella de carbono y su rol como ciudad antártica.

REUNIÓN MMA (3)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se reunió con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, para abordar los principales desafíos ambientales de la comuna, con especial énfasis en la situación del vertedero municipal, la necesidad de extender su vida útil y la coordinación de acciones para avanzar hacia la futura puesta en marcha de un nuevo relleno sanitario.

Tras el encuentro, el jefe comunal valoró la disposición de la secretaria de Estado y el apoyo comprometido por sus equipos técnicos para enfrentar la situación que atraviesa el actual recinto, el único de su tipo en la provincia. "Estamos muy contentos con esta reunión, porque se trata de un tema tan importante como nuestro vertedero municipal. Tenemos que enfrentar una situación de emergencia y extender su vida útil para que pueda coincidir con la eventual apertura del nuevo relleno sanitario. Para eso necesitamos la asistencia técnica del Ministerio, y la ministra ya dio instrucciones para contar con las colaboraciones necesarias", señaló.

Radonich agregó que esta coordinación resulta fundamental para evitar que los costos asociados a la mantención del vertedero terminen afectando a los vecinos de la comuna. En ese sentido, manifestó su expectativa de avanzar oportunamente en las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio mientras se concreta el proyecto del nuevo relleno sanitario.

Por su parte, la ministra Francisca Toledo calificó la reunión como fructífera y confirmó la disposición de continuar trabajando con el municipio. "Conversamos bastante sobre la delicada situación que está viviendo Punta Arenas y vamos a continuar apoyando para asegurarnos de poder calzar los tiempos, que es muy importante, pero también robustecer los equipos técnicos que permitan a la ciudad contar con un muy buen relleno sanitario, de largo plazo y de muy buena calidad", indicó.

Durante la reunión también se abordó el trabajo que desarrolla Punta Arenas en materia de sostenibilidad y medición de su huella de carbono. El alcalde adelantó que, en los próximos meses, la comuna realizará por segunda vez este proceso, con el objetivo de comparar sus resultados y evaluar el impacto de las medidas implementadas. Según destacó el edil, Punta Arenas aspira a convertirse en la primera municipalidad y comuna del país en efectuar esta medición para comparar su evolución.

"Para nosotros será un hito que hemos impulsado con mucho esfuerzo y convicción. Queremos demostrar que una ciudad pequeña del sur de Chile puede hacer las cosas bien cuando existe voluntad de los vecinos, las empresas y las instituciones, y avanzar para consolidarnos como un referente en el cuidado del medio ambiente en nuestro país y en América Latina", afirmó Radonich, quien además invitó a la ministra a acompañar este hito.

Finalmente, ambas autoridades conversaron sobre la relevancia de Punta Arenas como ciudad antártica y su vínculo con la protección ambiental del territorio. Toledo destacó que la capital regional está adquiriendo un papel cada vez más importante en el ámbito nacional y antártico, y manifestó su interés en mantener el trabajo conjunto. "También conversamos de temas de la Antártica Chilena. Hay una agenda muy relevante, Punta Arenas se está transformando en un actor muy importante para el país y para la Antártica, así que esperamos seguir trabajando", concluyó la ministra.

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