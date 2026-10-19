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19 de octubre de 2026

UN CENTENAR DE ADULTOS MAYORES PARTICIPÓ EN CAMINATA MUNICIPAL POR LA VIDA SALUDABLE

La jornada se realizó en Plaza Esmeralda, con actividades recreativas y ejercicio al aire libre, en el marco del Mes de las Personas Mayores.

CAMINATA ADULTO MAYOR LA META ES TU SALUD (11)

Con entusiasmo y ganas de mantenerse activos, cerca de un centenar de personas mayores participó este domingo en la Caminata Adulto Mayor "La meta es tu salud", actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en Plaza Esmeralda, en el Barrio Prat. La jornada contempló baile entretenido y un circuito de caminata, promoviendo la actividad física, la integración familiar y el encuentro entre vecinos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la participación de la comunidad y destacó el trabajo que desarrolla el municipio durante todo el año con las personas mayores. "Tenemos muchas personas mayores en nuestra comuna, más de 1.200 vinculadas directamente con la Municipalidad a través de nuestros talleres y más de 125 clubes con los que mantenemos una relación permanente. Sabemos que hay muchos vecinos a quienes les gusta realizar actividades, y por eso les ofrecemos distintas instancias para mantenerse activos", señaló.

La autoridad comunal también destacó el entusiasmo de los asistentes e invitó a la comunidad a participar en las próximas iniciativas municipales. "Estamos muy contentos con el resultado de esta actividad. Invitamos a las personas mayores a estar atentas a las actividades que tenemos preparadas para ellas, así como también para todos los vecinos de la ciudad", agregó Radonich.

Para Erica Valera, participante de la jornada, estas instancias son una oportunidad para cuidar la salud y compartir con otras personas. "Ahora que empieza el buen tiempo, es muy bueno para nosotros, los adultos mayores. A veces uno se queda mucho tiempo encerrado, y estas actividades ayudan bastante. Aunque todavía hace un poco de frío, al hacer ejercicio uno entra en calor. Además, permite conocer gente, uno va haciendo amistades y encontrándose con otras personas", comentó.

La Caminata "La meta es tu salud" forma parte de la programación municipal para octubre, Mes de las Personas Mayores, que busca reconocer su aporte a la comunidad y fomentar una vejez activa, participativa e inclusiva. La agenda contempla el tradicional desfile de los clubes, programado para el domingo 25 de octubre en la Plaza Muñoz Gamero.

Silvana Jaramillo

SILVANA JARAMILLO ASUME COMO SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA CORMUPA

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