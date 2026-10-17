MAGALLANES INICIA TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA HASTA ABRIL DE 2027

Magallanes dio inicio a la temporada de pesca recreativa 2026-2027, que se desarrollará en las aguas continentales de la región hasta el 14 de abril de 2027. El lanzamiento se realizó en la costanera de Punta Arenas, con la participación de autoridades de Economía, Sernatur, Sernapesca y la Dirección Zonal de Pesca.

Durante la actividad, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó las condiciones naturales de la región para esta práctica y llamó a compatibilizarla con el cuidado del medio ambiente. En 2025 se otorgaron más de 2.780 licencias de pesca recreativa en Magallanes, mientras que desde Sernatur resaltaron el movimiento que genera la llegada de pescadores nacionales e internacionales para los servicios turísticos.

La directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, recordó que quienes practiquen esta actividad deben contar con la licencia correspondiente, disponible en www.sernapesca.cl. La normativa contempla excepciones para menores de 12 años, personas mayores de 65 y personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de acuerdo con los requisitos aplicables.

Entre las disposiciones generales se establece un límite de captura de hasta tres ejemplares de salmónidos o un máximo de 15 kilogramos por jornada, según cuál se alcance primero, sin perjuicio de las restricciones específicas de cada sector. Además, está prohibido utilizar carnada viva y comercializar las capturas obtenidas mediante pesca recreativa.

Las autoridades también llamaron a informarse sobre las medidas especiales vigentes en distintos ríos y lagos antes de cada salida. El objetivo es que residentes y visitantes disfruten de la temporada mientras contribuyen a conservar los ecosistemas y el patrimonio natural de Magallanes.

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