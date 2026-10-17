MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

La Municipalidad de Punta Arenas abrió las inscripciones para la tercera versión del Trekking Socioeducativo 2026, iniciativa gratuita que este año contempla una visita al Parque Nacional Pali Aike. La actividad busca acercar a los jóvenes al patrimonio natural de la región y promover la vida saludable y el aprendizaje al aire libre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la oportunidad de conocer lugares de la región que no siempre están al alcance de todas las familias. La jornada considera traslados, alimentación, acompañamiento de monitores y guías turísticos, además de una caminata de aproximadamente tres horas.

Javiera Pizarro, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud del municipio, explicó que durante el recorrido los participantes podrán conocer las características del parque, su flora, fauna y formaciones volcánicas. La iniciativa busca facilitar el acceso a estos espacios naturales, considerando los costos de traslado y alimentación que pueden dificultar las visitas familiares.

La convocatoria contempla 80 cupos para adolescentes de entre 13 y 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre a las 23:59 horas, o hasta agotar los cupos disponibles, mediante el sitio web www.puntaarenas.cl.

Para postular, se debe ingresar a la plataforma municipal, descargar, completar y firmar la Declaración Jurada Simple y adjuntarla junto con la documentación solicitada, incluidos los documentos de identificación del adolescente y de su padre, madre o adulto responsable, según corresponda.

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