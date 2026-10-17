Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

17 de octubre de 2026

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

TREKKING SOCIOEDUCATIVO (7)

La Municipalidad de Punta Arenas abrió las inscripciones para la tercera versión del Trekking Socioeducativo 2026, iniciativa gratuita que este año contempla una visita al Parque Nacional Pali Aike. La actividad busca acercar a los jóvenes al patrimonio natural de la región y promover la vida saludable y el aprendizaje al aire libre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la oportunidad de conocer lugares de la región que no siempre están al alcance de todas las familias. La jornada considera traslados, alimentación, acompañamiento de monitores y guías turísticos, además de una caminata de aproximadamente tres horas.

Javiera Pizarro, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud del municipio, explicó que durante el recorrido los participantes podrán conocer las características del parque, su flora, fauna y formaciones volcánicas. La iniciativa busca facilitar el acceso a estos espacios naturales, considerando los costos de traslado y alimentación que pueden dificultar las visitas familiares.

La convocatoria contempla 80 cupos para adolescentes de entre 13 y 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre a las 23:59 horas, o hasta agotar los cupos disponibles, mediante el sitio web www.puntaarenas.cl.

Para postular, se debe ingresar a la plataforma municipal, descargar, completar y firmar la Declaración Jurada Simple y adjuntarla junto con la documentación solicitada, incluidos los documentos de identificación del adolescente y de su padre, madre o adulto responsable, según corresponda.


PATRMONIO

SERPAT MAGALLANES ABRE INSCRIPCIONES PARA SU CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026-2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

Leer Más

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

TREKKING SOCIOEDUCATIVO (7)
nuestrospodcast
PHOTO-2026-10-16-16-40-03

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
TREKKING SOCIOEDUCATIVO (7)

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
RAÍCES LIBRES

CARTELERA CULTURAL 17 DE OCTUBRE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP

ENAP CUMPLE EXITOSAMENTE SU PLAN DE INVIERNO 2026 UNA TEMPORADA DE INTENSAS OLAS DE FRÍO Y HELADAS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.