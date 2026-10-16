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16 de octubre de 2026

INFLUENCER MAGALLÁNICO Y SEREMI DE BIENES NACIONALES LLEVAN A REEL LAS CURIOSIDADES DEL PARQUE DEL ESTRECHO

Recibidos y guiados por la empresa concesionaria, el generador de contenido digital Bastián Tiznado junto a la secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, recorrieron los monumentos históricos Fuerte Bulnes y ciudad Rey don Felipe.

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​Rescatar la tradición oral, aquello que no está en los libros o no se ha digitalizado, es la misión asumida por el joven creador de contenido patrimonial, Bastián Tiznado. Justamente por ello, la secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, invitó al infuencer magallánico a recorrer parte de las 133 hectáreas que conforman la concesión de uso onerosa, otorgada en 2010 por la actual ministra de esa cartera, Catalina Parot, quien asumió nuevamente este cargo con el presidente José Antonio Kast.

 
“Bastián explica muy en sus redes sociales nuestra historia regional –enfatizó la Seremi Lorena Díaz Loaiza- por eso agradezco que haya accedido a acompañarnos para contarle de nuestra función y que, por ejemplo, los monumentos históricos Fuerte Bulnes y las ruinas de la Ciudad Rey Don Felipe fueron administrados por el Ejército (hasta 1995), la municipalidad y el Gobierno Regional antes de poner en marcha este modelo de administración público-privada, único en Chile, con fines turísticos y culturales”.

 
El influencer de 27 años, que además es emprendedor informático de webs, I.A., y startup, espera repetir la experiencia con Bienes Nacionales. “Estoy agradecido por esta invitación y ver un lugar de primer nivel en infraestructura, y sobre todo, con un potencial enorme para la difusión de la historia de la región. Además, las redes digitales alcanzan fácilmente al turista extranjero”.

 
Bastián Tiznado no ocultó su entusiasmo por subir más contenido “es muy valioso verter este conocimiento en la redes sociales y transformar este patrimonio en un material mucho más didáctico para que toda persona pueda conocer sobre su territorio, sobre su cultura y cómo, desde una zona tan lejana, se generó la ciudad de Punta Arenas. Aquí se hace soberanía, y sobre todo en el Estrecho de Magallanes que hoy por hoy esta tan en boga”. Putualizó.

 
Claudio Soto, Subgerente de Operaciones de la empresa concesionaria, destacó que “es muy importante tener colaboraciones como esta, y potenciar todo el trabajo que, en estos últimos catorce años, hemos hecho como concesión, esforzándonos por continuar favoreciendo este entorno natural y monumentos históricos que tenemos a cargo”.

 
El Parque del Estrecho iniciará su temporada alta el 15 de octubre y estará abierto de lunes a viernes de 10 a 19 horas. La empresa habilitó diversos senderos de mediana intensidad que llevan a la costa, tales como el “Coigüe”, y más cortos, como el “de los Vientos”, todo ello sumado a la biodiversidad de la Punta Santa Ana y el avistamiento de ballenas. Cabe destacar que por estos días se exhiben contenidos ligados al continente blanco, en colaboración con la Fundación Antártica XXI.

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