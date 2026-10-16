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16 de octubre de 2026

CORPORACIÓN GUERREROS DE LA VIDA BUSCA MEJORAR LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA INFANTIL EN MAGALLANES

​Comunidades en Acción

Diseño sin título (10)

En una nueva edición del programa Comunidades en Acción, conducido por Luis Viel Lizama en Polar Comunicaciones, la presidenta de la Corporación Guerreros de la Vida contra el Cáncer Infantil Magallanes, Karla Pérez, junto a la secretaria de la organización, Constanza Barría, dieron a conocer la labor que realizan en la zona. La entidad, nacida en abril de este año tras la alerta sanitaria oncológica decretada a nivel nacional, agrupa a más de 40 familias de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams con el objetivo de brindar acompañamiento integral y contención a niños y jóvenes con diagnóstico oncológico.

Durante la conversación transmitida por Polar Comunicaciones, las dirigentes enfatizaron la necesidad urgente de contar con un centro de alta complejidad en la región de Magallanes. Explicaron que, ante la confirmación de un diagnóstico, cerca del 80% de las familias se ve obligada a trasladarse de manera intempestiva hacia centros médicos de Valdivia o Santiago, lo que genera un alto impacto económico, emocional y familiar. Por esta razón, la agrupación busca coordinar redes de apoyo y canalizar demandas ante las autoridades regionales de salud para evitar que los pacientes pediátricos deban dejar el territorio magallánico.

Asimismo, en el espacio Comunidades en Acción se anunció la campaña "Trenzando sonrisas", iniciativa pionera en la zona que permitirá entregar pelucas y cintillos oncológicos de forma gratuita a niños de la región mediante la recolección de donaciones de cabello de al menos 30 centímetros. La recolección de mechones comenzará este sábado en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas, en el marco de la quinta Feria del Cáncer. Con estas acciones, la Corporación Guerreros de la Vida busca fortalecer la atención, articular soluciones comunitarias y asegurar que ninguna familia enfrente sola el proceso oncológico en la zona.

Diseño sin título (7)

AGRUPACIÓN DE OSTOMIZADOS DE LA PATAGONIA IMPULSA APOYO INTEGRAL A PACIENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

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