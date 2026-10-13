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13 de octubre de 2026

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PUNTA ARENAS DESARROLLA SEMANA CULTURAL CON COROS, ORQUESTAS Y TRADICIONES ESPAÑOLAS

Buenos días región

sociedadespañola

En el marco de las actividades del Mes de la Hispanidad, la integrante del directorio de la Sociedad Española de Punta Arenas, Alejandra Velasco, conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre el trabajo cultural, deportivo y social que desarrolla la institución, junto con las iniciativas orientadas a preservar el patrimonio histórico y fortalecer los vínculos con la comunidad magallánica.

Durante la entrevista, Velasco destacó la diversidad de actividades que impulsa la organización, desde presentaciones musicales y encuentros corales hasta iniciativas de apoyo social y formación deportiva. En ese contexto, valoró el aporte del Club Deportivo Español, que cumplió 112 años, y el trabajo de las personas que colaboran de manera voluntaria en distintas instituciones. Sobre este último punto, hizo un llamado especial a las nuevas generaciones: “necesitamos gente joven que siga este trabajo porque es una responsabilidad y cuesta mucho hoy día comprometer a las personas con algo que no te van a pagar”, enfatizando la importancia de participar en organizaciones que contribuyen al bienestar colectivo.

Uno de los hitos abordados fue la inauguración de un mural de mosaicos en el Cerro de la Cruz, obra del artesano Rodrigo Barría Cárcamo, que representa la historia de los inmigrantes españoles y su contribución al desarrollo regional. La intervención incorpora el mensaje “trabajo, esfuerzo y esperanza”, conceptos que, según explicó Velasco, reflejan parte de la experiencia de quienes llegaron a Magallanes y aportaron al crecimiento de actividades como la ganadería, el comercio y el trabajo maderero. La representante también resaltó la iluminación del edificio patrimonial de la Sociedad Española y el trabajo que se está realizando para reunir antecedentes que permitan avanzar en la restauración del histórico cine Cervantes, inmueble que requiere importantes recursos para su recuperación.

En cuanto a la programación cultural, Velasco invitó a la comunidad a participar en las distintas presentaciones organizadas en el tercer piso de la Sociedad Española, ubicado en calle Plaza Muñoz Gamero 771. Entre las actividades mencionó un encuentro coral con agrupaciones locales, presentaciones de orquestas juveniles, la participación de la cantante Emilia Pacheco, la Tuna Hernando de Magallanes, el grupo de gaitas Aranxante y un desfile de trajes típicos españoles, acompañado de gastronomía y degustaciones. La programación contempla además una presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes como cierre de las actividades. La integrante del directorio recalcó que las presentaciones son gratuitas y que la institución mantiene sus puertas abiertas a toda la comunidad, no solamente a sus socios.

Finalmente, Velasco destacó que la Sociedad Española busca continuar el legado de las generaciones que contribuyeron a construir su identidad y patrimonio, promoviendo espacios de encuentro entre distintas expresiones culturales presentes en la región. Asimismo, invitó a quienes deseen conocer más sobre sus iniciativas, integrarse a la institución o utilizar sus dependencias a acercarse a su sede y consultar sus redes sociales, donde se difunden las actividades y novedades de la organización.



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