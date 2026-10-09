NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR LLEGA AL TEATRO MUNICIPAL

Este viernes 9 y sábado 10 de octubre se realizará la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, tradicional actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, que reunirá a nueve intérpretes sobre el escenario del Teatro Municipal José Bohr. Ambas jornadas comenzarán a las 19:00 horas, mientras que las puertas del recinto se abrirán a las 18:30 horas, con entrada completamente gratuita para la comunidad.

El encargado de la Unidad de Eventos, Javier Biskupovic, destacó que "esta es la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor y se realizará este viernes y sábado, 9 y 10 de octubre, a contar de las 19:00 horas, en el Teatro Municipal. Es una actividad abierta a la comunidad, por lo tanto, quienes estén interesados en disfrutar de este festival solo tienen que acercarse al teatro y podrán acceder gratuitamente".

"Es un evento que ya es tradicional, donde participan los adultos mayores en una competencia. El primer día se presentan todos los participantes y se eligen los cinco que pasan al segundo día, que es la gran final de este evento. Además, tenemos un show considerado en ambas jornadas, con artistas regionales y nacionales", agregó el funcionario municipal.

Durante la primera jornada se presentará Patricia Muñoz, ganadora de la versión anterior, además de Dajana Scepanovic. Al finalizar la competencia del viernes se darán a conocer los cinco intérpretes clasificados para la gran final del sábado.

La segunda jornada contará con la presentación de Ramón "Moncho" Muñoz, quien llevará la música mexicana al escenario del Teatro Municipal, mientras que el cierre estará a cargo de Los Hermanos Zabaleta. Durante esta noche se desarrollará la competencia final y se conocerán los ganadores de esta nueva edición.

"Tradicionalmente, cada uno de los participantes llega con su propia barra, y además queremos invitar a todas las personas que quieran disfrutar de un lindo espectáculo musical a que puedan acercarse. Esto es totalmente gratuito y todos están cordialmente invitados", señaló el encargado de Eventos.