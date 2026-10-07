DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJAL GERMÁN FLORES: “MENOS RECURSOS PARA MAGALLANES ES MENOS CAPACIDAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNA”

​Preocupado se manifestó el concejal Germán Flores frente a la discusión del Presupuesto 2027 y a la disminución de recursos que se proyecta para el Gobierno Regional de Magallanes, quien dijo compartir plenamente la preocupación que han expresado el gobernador regional Jorge Flies, los parlamentarios magallánicos como el senador Karim Bianchi, el diputado Carlos Bianchi y distintos consejeros regionales frente a esta situación.



“Hoy existe una diferencia importante entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda respecto de cómo se debe calcular esta disminución. Mientras la propuesta contempla para Magallanes $75.617 millones de inversión regional directa, frente a $100.681 millones considerados en el presupuesto inicial de 2026. Ante este panorama, el gobernador ha planteado que, considerando los reajustes y la forma en que se construyeron ambas bases, la disminución real debe analizarse de otra manera”, apuntó el edil.



Agregando que, “más allá de la discusión técnica sobre porcentajes y bases de comparación, hay algo que para mí es evidente: si Magallanes dispone de menos recursos, tendrá menos capacidad para financiar proyectos y programas que benefician directamente a sus habitantes. Eso también preocupa particularmente a Punta Arenas, puesto que veo permanentemente las necesidades de nuestras juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones sociales, adultos mayores, proyectos de infraestructura, seguridad, cultura y tantas otras iniciativas que requieren del apoyo y la inversión pública”.



Para Flores el Gobierno Regional cumple un papel fundamental en el financiamiento de muchas de estas iniciativas y que han sido los propios consejeros regionales, los que han advertido que un menor marco presupuestario puede reducir el espacio disponible para nuevos proyectos, considerando además los compromisos existentes con Salud, Vivienda, Obras Públicas y otros sectores.



“Por eso mi preocupación es concreta: menos recursos regionales significa menos capacidad para seguir financiando nuevas iniciativas y, finalmente, menos herramientas para que nuestros municipios puedan responder a las necesidades de sus comunidades. No podemos hablar de descentralización y, al mismo tiempo, quitar capacidad financiera a las regiones. No podemos pedirles a los gobiernos regionales que asuman nuevas responsabilidades y después reducir los recursos con los cuales deben cumplirlas”, enfatiza.



Es esencial expresa, que tampoco se puede mirar esta discusión como si fuera solamente un problema contable, ya que detrás de cada peso del presupuesto regional hay una obra, un proyecto, una organización, un programa, un empleo o una familia que puede verse beneficiada.



“Por lo tanto, tenemos que defender nuestros recursos con responsabilidad, exigir eficiencia en el gasto público y, al mismo tiempo, impedir que el ajuste termine afectando principalmente la inversión que llega a las personas y a nuestras comunas”, concluyó.

