GASCO MAGALLANES FORTALECE COMPETENCIAS TÉCNICAS SOBRE GAS LICUADO A GRANEL

Durante tres jornadas de capacitación en Punta Arenas, los conductores del negocio de gas licuado a granel de GASCO Magallanes reforzaron sus competencias técnicas para operar de manera segura y responder ante emergencias. La actividad, denominada “Granel Compite”, combinó clases teóricas y prácticas sobre el funcionamiento de los equipos, los procedimientos de seguridad y las exigencias normativas asociadas a esta operación.

El gerente de Soluciones Energéticas y Negocios Gas Licuado de GASCO Magallanes, Davor Vukasovic, destacó que este programa se realiza cada dos años y cuenta con instructores especializados provenientes de la zona central del país. “En GASCO Magallanes, cada dos años validamos los conocimientos de los operarios relacionados con la seguridad, área en la que como compañía promovemos una cultura basada en la experiencia y en los protocolos nacionales e internacionales en el uso y transporte de gas licuado”, afirmó el ejecutivo.

La preparación técnica abordó también reconocimiento y funcionamiento de los componentes de camiones y tanques. Horacio Ortega, encargado de Mantención de GASCO Planta Maipú, con 34 años de experiencia en el rubro, impartió el módulo “Partes y piezas, camión granel y tanque”. El especialista indicó que “la tripulación de los camiones graneleros debe poseer toda la información necesaria para operar el equipo de forma segura y eficiente. Además, debe estar preparados para ser la primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia mientras acuden los equipos de apoyo”.

Por su parte, Daniel Muñoz, jefe de Logística y Mantenimiento del negocio de gas licuado de GASCO Magallanes, destacó la importancia de aplicar criterios comunes de seguridad en la operación regional y explicó que “con esta actividad nos estamos estandarizando a nivel nacional, lo que nos faculta para seguir realizando operaciones seguras, confiables y alineadas con todas las normativas vigentes”.