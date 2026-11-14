CIRCO CONTEMPORÁNEO ESTRENARÁ OBRA SOBRE HISTORIAS DE MUJERES DE LA PATAGONIA

Durante noviembre se estrenará «Desapercibidas y Otras Contradicciones», una obra de circo contemporáneo que recoge experiencias y relatos de mujeres de la Patagonia cuyas historias no necesariamente han sido reconocidas en la historia oficial. La creación tiene una duración de 60 minutos y utiliza el lenguaje corporal, visual y poético para llevar estas vivencias al escenario.

Andrea Barría, una de las intérpretes, explicó que la propuesta busca contar historias de mujeres que forman parte de la vida cotidiana y cuyas experiencias también han sido trascendentales para el tejido social. Por su parte, Orissa Vergel detalló que el proceso creativo comenzó con talleres junto a mujeres reales, donde recopilaron recuerdos y experiencias familiares, alegres, tristes y de lucha.

La puesta en escena combina disciplinas aéreas y de suelo, elementos de danza y teatro físico, música en vivo y trabajo audiovisual. El diseño escénico y lumínico está a cargo de Belén Álvarez, quien explicó que la propuesta incorpora un piso giratorio y una paleta de colores inspirada en los paisajes de la Patagonia, con referencias al cielo, el fuego, los líquenes y el mar.

La obra tendrá su estreno el 17 de noviembre en establecimientos educacionales. Posteriormente, se realizarán funciones abiertas a todo público los días 20, 21 y 29 de noviembre, a las 17:00 y 20:00 horas, en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur. Para conocer más detalles, la organización invitó a seguir la cuenta de Instagram @circodelsur.

La dirección está a cargo de Andrea Pereda, la producción general de María José Muñoz y las intérpretes son Karin Marincovich, Andrea Barría y Orissa Vergel. El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

​

