TE H2 CHILE DESISTE DE SU MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE DE US$16.000 MILLONES

TE H2 Chile, una empresa entre TotalEnergies H2 y el Grupo Eren, desistió de su proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que significaba una inversión de US$16.000 millones.

El estudio de impacto ambiental (EIA) del “Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoníaco Verde - H2 Magallanes” fue ingresado en mayo de 2025 y ahora fue desistido más de un año después.

“TEC H2 MAG SPA, manifiesta su voluntad de desistirse del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del ‘Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoníaco Verde - H2 Magallanes”“, dijo el titular ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile.

Ante este contexto, el proyecto queda calificado como desistido antes de terminar su tramitación ambiental.

Según se explicó en su momento, el proyecto contemplaba “la construcción y operación de una planta de producción de amoníaco, que utilizará nitrógeno obtenido del aire atmosférico e hidrógeno generado mediante electrólisis con electricidad de origen eólico y agua de mar desalada y desmineralizada. El amoníaco será exportado a través de un terminal marítimo, completando así la cadena de valor del hidrógeno verde”.

Ante este contexto, el proyecto consideraba que se construirían infraestructuras eléctricas, de transporte —marítimo y terrestre—, desaladoras, de conversión, transporte y almacenamiento de amoníaco, entre otras.

El proyecto consideraba comenzar su construcción en 2029 y generaría 6000 puestos de trabajo en promedio y un máximo de 10.000. Luego, en operación, la mano de obra promedio llegaría a 700 personas y un techo de 1.000.

El fin a la iniciativa se suma al otro gran proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que tampoco vio la luz. En febrero de este año, la iniciativa INNA de AES Andes suspendió su proyecto de US$ 10.000 millones que se desarrollaría en la Región de Antofagasta.

El proyecto de US$16.000 millones también era el de mayor inversión en el gobierno del Presidente José Antonio Kast, según datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

Fuente: latercera.com